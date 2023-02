Velozes e Furiosos 10: Por que Dwayne Johnson, o Hobbs, não está no filme

Dwayne Johnson foi grande parte da franquia Velozes e Furiosos desde o quinto filme, chegando até a ganhar um derivado que estrelou ao lado de Jason Statham. No entanto, The Rock não aparecerá no 10º longa-metragem da série – veremos o porquê disso agora.

Johnson apareceu como Luke Hobbs em todas as iterações subsequentes à sua introdução na franquia Velozes e Furiosos até Hobbs & Shaw, em 2019.

A saída do ator da série principal de Velozes e Furiosos abriu enormes ramificações. Se ele não tivesse saído, então John Cena poderia não ter aparecido como o irmão há muito perdido de Dominic Toretto, Jakob, refazendo assim toda a história de fundo do personagem.

Foi uma infame rivalidade nos bastidores que garantiu a ausência de Dwayne Johnson de Velozes e Furiosos 10.

Por que Dwayne Johnson deixou Velozes e Furiosos

A principal explicação para a saída de Dwayne Johnson de Velozes e Furiosos 10 vem de sua infame e contínua rivalidade com Vin Diesel. Ela tornou-se pública em 2016, após um post no Instagram – excluído desde então – onde Johnson acusou vários membros do elenco masculino da franquia de serem “”burros doces “covardes”.

A rivalidade aumentou durante a produção de Velozes e Furiosos 9, quando a co-estrela Tyrese Gibson culpou Johnson por um atraso nas filmagens. Embora a rivalidade só tenha se tornado pública em 2016, pode ter causado uma cena infame de Velozes e Furiosos 6, onde Hobbs e Toretto parecem mudar de tamanho a cada corte.

Depois que foi revelado que Johnson e Diesel não filmaram uma única cena em Velozes e Furiosos 8 juntos devido à sua relação de trabalho tensa, Johnson deixou a franquia principal para o spin-off Hobbs & Shaw, que se concentrou na rivalidade de Luke Hobbs com Deckard Shaw de Jason Statham.

Após a ausência de Johnson no nono filme, Diesel pediu publicamente que ele retornasse para o décimo longa-metragem no Instagram. No entanto, Johnson o recusou, alegando que o post de Diesel era manipulador. Isso indica que a rivalidade entre os dois atores de Velozes e Furiosos ainda está muito viva.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 19 de maio de 2023. Veja o trailer, aqui.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.