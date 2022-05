Velozes e Furiosos 10 terá retorno de personagem do 8º filme

Velozes e Furiosos 10 terá o retorno de Scott Eastwood como Little Nobody, um personagem que ele interpretou em Velozes e Furiosos 8, de acordo com o Hollywood Reporter.

Little Nobody, para quem não se lembra, é um agente que trabalha para o Senhor Nobody, interpretado por Kurt Russell.

Até o momento, ainda não está claro se Kurt Russell, assim como Scott Eastwood, também estará de volta para Velozes e Furiosos 10.

Velozes e Furiosos 10 está sendo dirigido por Louis Leterrier, que chegou para substituir Justin Lin, que abandonou o projeto por possíveis conflitos com o astro Vin Diesel.

O elenco de Velozes e Furiosos 10 contará com diversas novidades, como Jason Momoa, de Aquaman, e Brie Larson, de Capitã Marvel.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

