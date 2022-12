Velozes e Furiosos 10: Vin Diesel promete trailer em breve

O astro Vin Diesel, que interpreta Dominic Toretto na franquia Velozes e Furiosos, prometeu que o trailer de Velozes e Furiosos 10 será lançado em breve.

A famosa saga estrelada por Diesel, Velozes e Furiosos, está prestes a ser finalizada, e logo na 10ª produção da franquia.

Em uma publicação no Instagram, o ator postou uma imagem, com a legenda de que o primeiro trailer do novo filme será lançado em menos de dois meses.

No entanto, não se sabe qual a data do primeiro trailer, embora possa ser lançado em algum momento de fevereiro (via ComicBook).

Veja a publicação, abaixo.

Mais sobre Velozes e Furiosos

Não há maiores detalhes sobre a trama do novo filme da famosa saga, embora ele reúna um grande elenco.

Além de Vin Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Além disso, a atriz Gal Gadot, que viveu Gisele na franquia, pode estar retornando ao novo filme de Velozes e Furiosos.

O filme está sendo dirigido por Louis Leterrier, com roteiro de Justin Lin e Dan Mazeau.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 19 de maio de 2023.

