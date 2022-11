Vento Selvagem é inspirado em história real na Netflix?

Sucesso na Netflix, o thriller sul-africano Vento Selvagem já figura no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. O filme se destaca por apresentar uma história dinâmica e cheia de reviravoltas, que não se esquece de importantes debates sociais. Por isso, o povo quer saber: Vento Selvagem é inspirado em uma história real?

“Dois policiais corruptos investigam o brutal assassinato de uma jovem, e as tensões chegam a um ponto crítico na pequena cidade marcada pela segregação racial”, afirma a sinopse oficial de Vento Selvagem na Netflix.

Vento Selvagem – Wild is the Wind, no título original – é um projeto do cineasta sul-africano Fabian Medea. O elenco é liderado por Mothusi Magano (Eu Sou Todas as Meninas) e Frank Rautenbach (Warrior).

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre as inspirações de Vento Selvagem; confira.

Vento Selvagem tem inspirações interessantes na Netflix

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, Vento Selvagem não é inspirado em uma história real. A trama do thriller é completamente fictícia.

Atualmente, o filme assume a posição Número 3 do Top 10 do streaming, superando hits como A Escola do Bem e do Mal e O Monastério.

O enredo de Vento Selvagem foi criado por Fabian Medea, que também dirige e atua na produção-executiva do longa.

Embora não seja inspirado em eventos reais, Vento Selvagem traz uma análise interessante sobre grandes problemas sociais – como o racismo, a intolerância e a corrupção policial.

Na trama eletrizante, o filme sul-africano também oferece ótimas reflexões sobre a origem do racismo e a maneira como estereótipos étnicos influenciam investigações policiais.

A história de Vento Selvagem começa quando uma jovem branca e rica é assassinada. Como de costume, a polícia aponta uma pessoa negra como principal suspeita.

Em uma das cenas mais contundentes do longa, o protagonista Vusi diz ao parceiro John que a morte da garota branca causa grande comoção – o que não se repete nos inúmeros assassinatos de pessoas negras.

Uma analogia similar é feita por um gângster enquanto as forças policiais vasculham uma vizinhança predominantemente negra.

Além disso, Vento Selvagem explora temas de discriminação racial no estilo de filmes como o aclamado Se a Rua Beale Falasse e séries como Olhos que Condenam.

Finalmente, o longa também mostra como a percepção do público altera o objetivo de investigações policiais e até mesmo leva inocentes para a cadeia.

O filme sul-africano Vento Selvagem está disponível na Netflix.

