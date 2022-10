Vento Selvagem: Explicamos o final do filme policial da Netflix

Vento Selvagem é o novo filme da Netflix que tem atraído muitos assinantes da plataforma. Vamos agora mergulhar na trama e no desfecho do longa-metragem.

A trama de Vento Selvagem começa com o oficial Vusi parando um carro que ultrapassou o limite de velocidade. Vusi aceita um suborno e deixa o homem ir.

Wilhelm, que estava dirigindo o carro, prendeu uma mulher negra no porta-malas, mas Vusi e seu melhor amigo e parceiro, John (Frank Rautenbach), não perceberam isso, pois estavam cegos por sua própria ganância.

Três anos depois, vemos Vusi e John realizando uma operação de apreensão de drogas ilegais. Mais tarde, eles tentaram vender as drogas para um traficante chamado Mongo em troca de uma enorme soma de dinheiro.

Mongo comprou as drogas de Vusi, mas colocou seus homens atrás dele para vigiar seus passos. Um evento trágico já havia acontecido nesse ínterim. Melissa (Izel Bezuidenhout), sobrinha do prefeito, foi encontrada brutalmente assassinada em uma floresta.

Quando uma recompensa substancial é anunciada por pegar o assassino de Melissa, Vusi e John mudam de ideia e decidem investigar o caso.

Durante a investigação, o ex-namorado de Melissa, Hennie, foi considerado culpado de ter batido em Melissa no pub na noite em que ela foi morta. Embora ele não a tenha matado.

Eventualmente, o álibi de Hennie prova sua inocência e lança uma sombra de dúvida sobre o parente de Mongo, Sonnyboy, que era o atual namorado de Melissa.

Depois que Sonnyboy é preso, Mongo vai a Vusi para assustá-lo e sua esposa grávida, pois ele não gostava de homens que quebrassem sua confiança. Pela traição de Vusi, os homens de Mongo recuperam seu dinheiro e as economias dele.

Enquanto isso, por falta de dinheiro, John não consegue pagar o empréstimo bancário para liberar sua fazenda. Então, ele fica desesperado para receber a recompensa. Ele engana Sonnyboy para assinar o papel de “admissão de culpa”.

Vusi sabe que Sonnyboy é inocente. Então, ele decide conduzir a investigação por conta própria. A história também explora o conflito de Vusi entre querer deixar a corrupção e se tornar um verdadeiro herói. Mas como John já havia escolhido o lado errado, os irmãos acabaram se transformando em inimigos jurados.

Por que John e Vusi se separaram?

Vento Selvagem é ambientado em uma comunidade sul-africana onde o assassinato e a corrupção estavam em ascensão.

Nesse ínterim, o policial Vusi estava frustrado com seu trabalho e ansiava por deixar o ambiente hostil. Sua esposa é empregada doméstica na casa do prefeito, e o prefeito é um homem totalmente racista.

Mesmo Vusi sempre foi vítima de discriminação. Em sua profissão, ele não recebia um salário decente para administrar sua família com eficiência. A esposa de Vusi estava grávida, então ele queria deixar sua casa atual e se mudar para Joanesburgo para dar à sua esposa e ao feto um futuro melhor.

No entanto, Vusi não podia se dar ao luxo de ficar lá, então se associou ao tráfico de drogas para ganhar uma grande quantia de dinheiro.

Junto com ele, seu colega policial, John, estava na mesma linha. John pode ter hipotecado sua empresa para o banco por algum motivo, mas ele não tinha dinheiro para pagar as dívidas na hora certa. Então, os dois secretamente se apegaram a um negócio de tráfico de drogas e ganharam um saco cheio de dinheiro que havia sido dividido entre John e ele. Mas o dinheiro não poderia ficar com eles por muito tempo.

Como Vusi e John queriam investigar o caso para reivindicar a recompensa, eles prenderam Sonnyboy, que estava com Melissa na noite em que ela foi morta.

Sonnyboy afirmou repetidamente que não a matou, mas como era negro, acabou se tornando o principal suspeito sem nenhuma evidência.

Vusi entendeu que Sonnyboy era inocente. De acordo com a perícia, o assassino era destro, mas Sonnyboy era canhoto. Em sua confissão, Sonnyboy disse a Vusi que o carro de Melissa foi seguido por um bakkie branco naquela noite.

A filmagem deste bakkie branco também foi capturada por uma câmera de segurança. Vusi finalmente localizou o carro e entrou furtivamente para coletar uma amostra do DNA do motorista. Nesse meio tempo, John recebeu o último aviso de seu banco. Como o dinheiro foi arrebatado por Mongo de Vusi, John só podia contar com a recompensa.

Como resultado, sem o consentimento de Sonnyboy, ele o enganou para confessar a culpa. Vusi não podia aceitar essa injustiça de forma alguma, então uma barreira se desenvolveu entre eles. Vusi quebrou o nariz de John, e John o expulsou de sua casa.

John sempre tratou Vusi como se fosse seu próprio irmão, mas agora suas verdadeiras cores foram reveladas. Mesmo quando o esperma de outro suspeito combinava com o encontrado no corpo de Melissa, John o ignorou completamente, pois queria receber o dinheiro da recompensa o mais rápido possível para se livrar da dívida bancária e, para isso, estava disposto a fazer qualquer coisa ao seu alcance. Assim, os dois se separaram porque Vusi acreditava que John também era racista.

Como Sonnyboy Morreu?

Sonnyboy não sabia ler nem escrever, então John não teve problemas em enganá-lo para que assinasse o papel de confissão.

No entanto, era evidente que ele não matou Melissa, pois ele realmente a amava. Ele carregava uma fotografia de Melissa porque sentia falta dela.

No dia da aparição de Sonnyboy no tribunal, os pais de Melissa planejaram um tiroteio fora do tribunal, onde seu pai distraiu a polícia com um tiro enquanto a mãe de Melissa usou a distração para atirar em Sonnyboy a sangue frio.

Os pais de Melissa, assim como outras pessoas brancas na comunidade, culparam as pessoas negras pela corrupção e violência na comunidade e, assim, quando descobriram que Sonnyboy estava associado ao assassinato de Melissa, eles abandonaram seu pensamento razoável e juraram se vingar.

Mesmo sem provas adequadas, a mãe de Melissa matou um homem inocente só porque ele era um homem de cor e parente de um traficante de drogas. Além disso, John foi o único culpado aqui porque, por meio de seu egoísmo, ele indiretamente ajudou no assassinato de uma pessoa inocente.

Quem matou Melissa?

Imediatamente após encontrar o bakkie branco, Vusi coletou o DNA do motorista e o enviou para a perícia. Como John recebeu a recompensa e também uma promoção por condenar Sonnyboy, ele suspendeu Vusi após a luta.

Vusi não aguentou muito bem a suspensão, então começou a beber o dia todo. O médico forense informou-o de que a amostra de DNA de Wilhelm e o fragmento de pele encontrado sob a unha de Melissa combinavam. Quando John finalmente declarou que não deveria ajudar Vusi, Vusi embarcou em uma investigação solo de Wilhelm.

Ele finalmente localizou Willhelm e o confrontou. Wilhelm finalmente confessou que havia matado Melissa, mas suas palavras estavam cheias de arrogância ao invés de arrependimento.

Wilhelm era um psicopata completo que só havia assassinado mulheres. Wilhelm foi um produto da misoginia e do racismo que o levou a matar principalmente mulheres negras.

Mas por que ele havia matado Melissa não estava claro. Talvez, já que ela era sobrinha do prefeito, matá-la tivesse dado a Wilhelm a satisfação de que ele era invencível e poderia matar quem quisesse. Portanto, ele as matou com a ilusão de que todos se tornariam seus escravos após a morte.

Finalmente, depois de uma batalha sangrenta, quando Vusi estava à beira da morte, ele matou Wilhelm com um único tiro. Ele carregou o cadáver de Wilhelm em seu carro, mas devido a ferimentos graves, Vusi morreu no caminho.

