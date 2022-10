Vento Selvagem: O thriller emocionante que todo mundo está vendo na Netflix

Emocionante, dinâmico e cheio de reviravoltas, o thriller Vento Selvagem está fazendo o maior sucesso na Netflix. Logo após estrear na plataforma, o filme sul-africano ganhou o coração do público brasileiro e garantiu posições de destaque no Top 10 do streaming.

Vento Selvagem – Wild is the Wind, no título original – é um projeto do cineasta sul-africano Fabian Medea. Além de dirigir o filme, Medea atua como roteirista e produtor-executivo.

Além de conquistar a audiência da Netflix com uma história interessante e repleta de surpresas, Vento Selvagem recebeu elogios por levantar debates importantes sobre temáticas sociais.

Parece promissor, certo? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Vento Selvagem na Netflix; confira.

Vento Selvagem conquista fãs com história emocionante e cheia de debates

O filme sul-africano Vento Selvagem chegou ao catálogo da Netflix em 28 de outubro. Poucos dias depois, o longa já aparece em destaque no Top 10 da plataforma.

Atualmente, Vento Selvagem figura na posição Número 3, superando hits como A Escola do Bem e do Mal e Jaula.

“Dois policiais corruptos investigam o brutal assassinato de uma jovem, e as tensões chegam a um ponto crítico na pequena cidade marcada pela segregação racial”, afirma a sinopse oficial de Vento Selvagem na Netflix.

O longa sul-africano acompanha a história de Vusi Matsoso, um policial corrupto que, mesmo envolto em uma realidade de opressão, decide ignorá-la. O desejo do protagonista é ganhar dinheiro em um esquema de tráfico de drogas para deixar a cidade com a esposa grávida.

No entanto, quando o corpo de uma garota é encontrado em um arbusto, Vusi é obrigado a encarar sua própria consciência e tentar ajudar sua comunidade.

A partir daí, Vento Selvagem foca na investigação de Vusi para descobrir a verdadeira identidade de um violento serial killer.

Dinâmico, eletrizante e cheio de surpresas, o longa tem o inconfundível estilo do cinema sul-africano, que faz sucesso na Netflix com filmes como Silverton e Amandla.

Conheça o elenco de Vento Selvagem na Netflix

O elenco de Vento Selvagem é formado exclusivamente por atores e atrizes da África do Sul, pouco conhecidos pelo público internacional.

O filme é liderado por uma ótima performance de Mothusi Magano, do filme Eu Sou Todas as Meninas, como o protagonista Vusi Matsoso.

Frank Rautenbach (Warrior) vive John Smith, o melhor amigo de Vusi e parceiro do agente nas rondas policiais.

Izel Bezuidenhout (Flatlands) interpreta Melissa, uma jovem rica cujo assassinato inicia uma intensa investigação policial.

O elenco principal de Vento Selvagem é completado por Nicolus Moitoi como Sonnyboy, o namorado de Melissa. O filme é seu primeiro projeto nos cinemas.

Vento Selvagem está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.