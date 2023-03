Versão inicial de John Wick 4 tinha quase 4 horas de duração

A primeira versão de John Wick 4: Baba Yaga, sem cortes, teve 3 horas e 45 minutos de duração. A informação foi revelada pelo diretor Chad Stahelski e o editor Nathan Orloff em entrevista ao IndieWire.

“Para ser honesto com você, zero foi planejado”, disse Stahelski sobre o tempo de execução do filme. “Nosso primeiro corte foi de três horas e 45 minutos, e pareciam ser três horas e 45 minutos. Nós ficamos tipo, ‘Ah, estamos tão ferrados’”.

Continua depois da publicidade

O filme então foi reduzido e sua duração final chegou a 2h e 50min:

“Você apenas comprime, comprime, comprime”, acrescentou o editor sobre a redução de três horas e 45 minutos para 169 minutos. “Passei por um impasse em que sempre que alguém repetia uma ideia que já havia expressado, eu cortava. Sem ideias repetidas. É uma história muito linear, então não havia muita reconstrução ou rearranjo que pudéssemos fazer. Era só uma questão de peneirar o que não precisávamos”, finalizou.

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme será o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga estreia em 23 de março no Brasil.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.