Vídeo de Avatar: O Caminho da Água mostra como os Na’vi foram feitos; veja

Avatar: O Caminho da Água é um grande sucesso de bilheteria e crítica do ano, sendo um dos filmes mais aclamados de 2022. A 20th Century Studios divulgou um vídeo que mostra como os Na’vi foram feitos.

Utilizando das mais avançadas tecnologias, o novo filme de James Cameron faz um grande uso dos efeitos especiais.

Uma das tecnologias utilizadas foi o Volume, de O Mandaloriano, que posteriormente foi usada em Batman, com Robert Pattinson, e também para Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (via ComicBook).

Cameron comentou que existem diferentes maneiras de fazer filmes com personagens CGI, mas o que interessa para a equipe é a performance do ator.

“Existem diferentes maneiras de fazer filmes com personagens CGI. O que nos interessa na captura da performance é a totalidade da performance. Físico, emocional, facial, os olhos, tudo. O ator cria a emoção, o ator cria o momento. Nosso trabalho é preservar tudo o que o ator fez em seu personagem”, disse ele.

Avatar: O Caminho da Água é acusado de romantizar o colonialismo

Depois de ser acusado pelo Unbothered UK sobre ser uma reimaginação grosseira do colonialismo, novas críticas em torno do longa-metragem surgem.

Shaznay Martin, autora do artigo, chamou o filme de “analogia problemática da opressão indígena”, dizendo que Avatar é uma “alegoria do colonialismo” nativo-americano (via Fox News).

“Uma corporação ignorante, agressiva e faminta por dinheiro, apoiada por forças militares, deseja destruir a pátria sagrada das comunidades indígenas para obter recursos valioso. Soa um pouco familiar para mim. Na verdade, James Cameron admitiu que Avatar é baseado sobre a colonização dos nativos americanos”, diz o artigo.

“Avatar é uma recontagem de ficção científica da história da América do Norte e do Sul no início do período colonial”, continuou Martin. “Avatar fez referência muito incisiva ao período colonial nas Américas, com todo o seu conflito e derramamento de sangue entre os agressores militares da Europa e os povos indígenas. A Europa é igual à Terra. Os nativos americanos são os Na’vi. Não é para ser sutil.”

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

