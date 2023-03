Vídeo de Dungeons & Dragons apresenta mímico e mais monstros clássicos

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes parece realmente estar trazendo diversos elementos do RPG de mesa, incluindo algumas das criaturas icônicas do jogo.

Um vídeo promocional divulgado pela Paramount mostra alguns dos monstros que veremos no vindouro filme em live-action, dentre eles o urso-Coruja, um híbrido entre os dois animais que faz parte das transformações da personagem Doric, interpretada por Sophia Lillis.

Continua depois da publicidade

Vemos também o Mímico, ser capaz de imitar qualquer objeto. E também o Cubo Gelatinoso, que queima suas vítimas enquanto as prende dentro da sua estrutura.

Tudo isso poderemos ver no filme quando chegar aos cinemas em 13 de abril. Veja o vídeo de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, abaixo.

Mais sobre o filme de Dungeons & Dragons

A trama narra a jornada de um ladrão encantador e um bando improvável de aventureiros que armam um plano épico para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas vão perigosamente mal quando eles encontram as pessoas erradas. O longa traz o mundo rico e o espírito divertido do lendário jogo de RPG para a tela grande em uma aventura hilária e repleta de ação.

O elenco de Dungeons & Dragons é estrelado por Chris Pine (Mulher-Maravilha) e conta também com Michelle Rodriguez (franquia Velozes e Furiosos), Rege-Jean Page (Bridgerton), Daisy Head (Sombra e Ossos), Justice Smith (Detetive Pikachu), Hugh Grant (Paddington) e Sophia Lillis (It: A Coisa).

Dirigido pela dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (A Noite do Jogo, Férias Frustradas), o longa começou a ser rodado em maio de 2021.

Dungeons & Dragons é um jogo de RPG que virou uma adaptação para cinema em 2000, mas foi considerado um fracasso tanto na bilheteria, quanto em relação às críticas.

O jogo também deu origem à famosa série de televisão Caverna do Dragão, porém, o novo projeto para cinema não deve seguir a mesma história da série.

O reboot de Dungeons & Dragons tem estreia marcada para 13 de abril nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.