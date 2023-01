Vídeo imagina filme do Capitão América para maiores e o resultado é hilário

Capitão América 4 ainda vai demorar a chegar, mas até lá podemos revisitar os filmes do herói da Marvel. Agora, um fã imaginou um desses filmes, mas para maiores de 18 anos.

Usuário do TikTok, The Senseless Censor! colocou seu próprio toque criativo no super-herói, adicionando alguns bipes de censura muito sugestivos ao que eram originalmente alguns momentos emocionais do MCU envolvendo o Capitão de Chris Evans.

Nick Furry, de Samuel L. Jackson, e Peggy Carter, de Hayley Atwell, também pegaram alguns palavrões perdidos hilários na edição perfeitamente cortada, na qual os dois personagens coadjuvantes também têm algumas de suas falas originais eliminadas.

Confira o vídeo abaixo.

Mais sobre Capitão América 4

O novo filme do personagem vai se passar após os eventos da série Falcão e o Soldado Invernal, mostrando Sam Wilson atuando como o novo Capitão América.

Além disso, ele deverá enfrentar o vilão Líder, que apareceu em O Incrível Hulk, e vai retornar para complicar a vida de Wilson.

Harrison Ford, que substitui William Hurt no papel de Thunderbolt Ross, ainda deve aparecer em Thunderbolts, o filme da equipe de vilões da Marvel.

Os fãs aguardam muito que o General Ross se torne no Hulk Vermelho, e que possa finalmente igualar o Hulk em força e inteligência.

Porém, seu primeiro passo será enfrentar o Capitão América Sam Wilson, que parece ter um grande desafio pela frente.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia no dia 3 de maio de 2024.

