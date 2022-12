Vídeo incrível de Pinóquio por Guillermo del Toro mostra como filme da Netflix foi feito

Com a inconfundível estética de Guillermo del Toro, o Pinóquio da Netflix já conquista público e crítica especializada. Por ser um projeto de animação stop-motion, o longa demorou um bom tempo para ser produzido. Em um vídeo especial, a plataforma revela alguns dos detalhes mais interessantes das gravações.

“Nesta incrível animação musical em stop-motion, o cineasta vencedor do Oscar Guillermo del Toro reinventa o clássico conto do boneco de madeira que ganha vida”, afirma a sinopse oficial de Pinóquio na Netflix.

O elenco de Pinóquio conta com Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi), David Bradley (Game of Thrones), Tilda Swinton (Doutor Estranho), Finn Wolfhard (Stranger Things) e Christoph Waltz (Django Livre).

Mostramos abaixo algumas das maiores revelações da Netflix no vídeo de bastidores do Pinóquio de Guillermo del Toro; confira.

Vídeo da Netflix revela detalhes incríveis do Pinóquio de Del Toro

Em um novo vídeo dos bastidores de Pinóquio de Guillermo del Toro, divulgado pela Netflix em seu canal do YouTube, o processo artesanal da animação de stop-motion assume o protagonismo.

O material de divulgação revela alguns dos detalhes mais impressionantes da produção de Pinóquio, um processo custoso, laborioso e extremamente complexo.

Como você já pôde perceber, produzir animação de stop-motion não é para qualquer um – e Guillermo del Toro é o diretor perfeito para esse método de produção.

Além de cultivar uma grande paixão por esse estilo de animação, Del Toro precisou de muita paciência para chegar ao incrível resultado final.

Muitos fãs não sabem, mas o cineasta passou mais de 10 anos tentando produzir Pinóquio! Para conquistar os estúdios, Del Toro criou modelos para os personagens, um enredo completo para a animação e muitos materiais especiais.

Mesmo assim, alguns dos maiores estúdios de animação do mundo bateram a porta na cara do cineasta, justamente pelo alto custo exigido pela produção stop-motion e pelo tempo que seria necessário para gravar o filme.

Finalmente, Del Toro conseguiu convencer a Netflix a tirar o projeto do papel. A boa fé da plataforma deu resultado: Pinóquio se tornou um grande sucesso de público e crítica.

Desde o lançamento, Pinóquio permanece no topo do ranking de filmes mais assistidos da Netflix, superando hits como Meu Nome é Vingança e Um Natal Cheio de Graça.

O longa também conquistou o coração da crítica especializada, garantindo 98% de aprovação no Rotten Tomatoes – nível considerado “aclamação universal”.

Muitos fãs não sabem, mas Pinóquio contou com 935 dias de filmagem e mais mil dias de produção – isso sem contar o período de pré e pós produção.

“Centenas de pessoas, artistas técnicos, animadores, todos trabalhando todos os dias e segundos por semana”, descreveu Alex Bulkley, co-fundador do estúdio ShadowMachine.

O material de divulgação da Netflix faz um ótimo trabalho ao mostrar como Guillermo del Toro e a equipe do longa trabalharam para dar vida ao boneco de madeira e criar os outros personagens do longa. É um vídeo perfeito para quem curtiu a trama do longa e deseja entender melhor a sua produção.

Pinóquio de Guillermo del Toro está disponível na Netflix. Veja abaixo o vídeo dos bastidores!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.