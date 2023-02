Vilão da Marvel foi procurar terapia após papel

Em mais de uma década de história nos cinemas, o MCU introduziu alguns dos vilões mais memoráveis da cultura pop. Um dos mais importantes é Killmonger, o personagem de Michael B. Jordan em Pantera Negra. O que muitos fãs não sabem é que, após atuar no longa da Marvel, o ator precisou fazer terapia!

Na trama de Pantera Negra, Killmonger fez muito sucesso por ter uma filosofia diferente da de T’Challa – mas não completamente errada.

Dado a grande popularidade do personagem, Michael B. Jordan retorna como Killmonger em uma participação especial em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (que já está disponível no Disney+).

Mostramos abaixo por que Michael B. Jordan procurou terapia após interpretar o vilão de Pantera Negra, confira!

Killmonger trouxe reflexos negativos para Michael B. Jordan na Marvel

Na época da produção de Pantera Negra, com o objetivo de melhorar sua performance como Killmonger, Michael B. Jordan decidiu não interagir com os colegas de elenco no set de filmagens e escrever “diários” do personagem.

“Para o papel de Killmonger, tive uma jornada particularmente sombria. Seu diário era muito triste, já que ele cresceu sem a mãe”, comentou Michael B. Jordan em um papo com o apresentador Stephen Colbert.

O ator também falou sobre o isolamento no set de Pantera Negra em uma entrevista com Oprah Winfrey.

“Eu passei uma boa parte do tempo sozinho. Entendi que Erik, devido à sua infância, é um cara muito solitário. Ele não tinha ninguém para conversar sobre esse lugar chamado Wakanda, que tecnicamente, não existia”, explicou o ator.

Por isso, mesmo após o lançamento de Pantera Negra, Michael B. Jordan demorou para se livrar do “fantasma” de Killmonger.

Na verdade, para superar completamente o personagem, o ator procurou ajuda psicológica, passando meses na terapia.

“Tive que fazer terapia e realmente conversar com as pessoas. E aí, comecei a me desvencilhar de tudo isso. Também me reajustei às pessoas que se importam comigo, que me amam de verdade. O amor é muito importante. E na época (das gravações) eu rejeitava esse amor. Só queria permanecer naquele lugar solitário o maior tempo possível”, explicou Jordan.

Hoje em dia, Michael B. Jordan é mais conhecido por sua parceria com o diretor Ryan Coogler – que além de comandar Pantera Negra, lidera a franquia Creed, na qual Jordan vive o protagonista Adonis.

“Dirigir filmes é um trabalho árduo, e quando você encontra alguém com quem gosta de trabalhar, há uma parte de você que quer continuar fazendo isso, especialmente quando você encontra alguém realmente talentoso”, afirmou Coogler, sobre Michael B. Jordan.

Todos os filmes da franquia Pantera Negra estão disponíveis no Disney+.

