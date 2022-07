Vilão de Batman vai retornar para a sequência? Ator responde

O ator de Batman, Paul Dano, revelou se Charada, vilão do primeiro filme, vai retornar para a sequência.

Atualmente produzindo um quadrinho derivado do longa-metragem sobre o enigmático adversário do Morcego, Dano concedeu uma recente entrevista abordando Batman 2 (via ScreenRant).

O astro parece manter sua esperança de um possível retorno, revelando que voltaria caso o estúdio ligasse para ele.

“Eu passei o ano passado escrevendo essa história em quadrinhos [Riddler: Year One] porque eu amei tanto nosso filme, Gotham, Batman, tudo isso”, revelou. “Então, se eles me ligarem, eu apareço, sim! Seria muito divertido entrar lá com outro bom ator como Barry Keoghan.”

Em uma das cenas do filme, Dano contracenou com Keoghan no Asilo Arkham, com o perosnagem de Keoghan, o Coringa, oferecendo uma aliança.

Batman está no HBO Max

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e também pode ser assistido no HBO Max.

