Vilão de Capitão América indica que vai trocar Marvel pela DC

Frank Grillo, o intérprete do vilão Ossos Cruzados em Capitão América 2 e Capitão América: Guerra Civil, pode estar deixando a Marvel pela DC.

O ator indicou seu envolvimento com a DC Studios ao postar nos Stories do seu Instagram a imagem do logo da DC com a legenda:

“A única constante na vida é a mudança… Algo está vindo???”.

Grillo ainda marcou o perfil de James Gunn, que é o chefe da DC Studios. Veja o post:

Anteriormente, Grillo deixou claro que estava insatisfeito com a direção que seu personagem tomou no MCU. Em uma entrevista de 2021, o ator afirmou: “A trajetória de Ossos Cruzados mudou e ele saiu da franquia muito rapidamente, certo? E fiquei um pouco chateado com isso”.

Novo filme do Capitão América

Capitão América 4 acompanhará os próximos passos de Sam Wilson como o novo Capitão América, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal.

O personagem voltará a ser interpretado por Anthony Mackie e o filme marcará sua estreia como protagonista de um filme do MCU. O elenco ainda conta com Tim Blake Nelson, Carl Lumbley, Danny Ramirez e Shira Haas.

Harrison Ford também foi escalado e interpretará o General Ross, substituindo William Hurt, que faleceu em 2022.

Julius Onah é o diretor, enquanto Malcolm Spellman cuida do roteiro.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia no dia 3 de maio de 2024.

