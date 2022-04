Vilão de O Homem de Aço retornará em The Flash

The Flash contará com o retorno do General Zod, o vilão de O Homem de Aço. Foi confirmado durante a Cinema Con 2022.

O personagem até aparece em um conteúdo de The Flash que foi divulgado no evento, embora não tenha sido revelado na Internet.

Já havia sido relatado que o General Zod apareceria em The Flash, mas ainda não tinha sido confirmado oficialmente.

O ator Michael Shannon retornará como General Zod. Ele também interpretou o personagem em O Homem de Aço.

O retorno do General Zod

Ainda não se sabe como o General Zod estará de volta em The Flash, ou mesmo qual será o seu papel na história.

O vilão morreu em O Homem de Aço, tendo o seu pescoço quebrado pelo Superman. Essa cena gerou controvérsia na época.

Ainda não se sabe se o Superman de Henry Cavill estará em The Flash. Mas, sabemos que a Supergirl estará presente, sendo interpretada por Sasha Calle.

The Flash chega aos cinemas em 22 de junho de 2023.