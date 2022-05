Vilão dos Vingadores pode ter várias versões no MCU

O vilão dos Vingadores, Kang, o Conquistador, pode ter várias versões no MCU, de acordo com um novo rumor do insider Daniel RPK.

O insider diz que teremos diferentes variantes de Kang, o Conquistador em vários projetos do MCU, o que significa que o vilão terá grande importância no universo compartilhado.

Vale lembrar que a primeira variante de Kang, o Conquistador apareceu em Loki, tendo interpretação de Jonathan Majors.

É possível que o ator interprete todas as versões do personagem, já que ele também está confirmado para aparecer como Kang, o Conquistador em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Vale destacar que, por enquanto, tudo não passa de um rumor. No entanto, não seria exatamente uma surpresa se Kang, o Conquistador tivesse esse nível de importância no MCU, tendo em vista que é um inimigo muito popular dos Vingadores nos quadrinhos da Marvel.

Fora dos quadrinhos, o personagem também teve uma participação de destaque em Os Vingadores: Os Super-Heróis mais Poderosos da Terra, série animada do Disney XD.

Com Jonathan Majors como Kang, o Conquistador, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

