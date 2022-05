Vin Diesel pode ser o culpado pela saída do diretor de Velozes e Furiosos 10

O diretor Justin Lin recentemente deixou Velozes e Furiosos 10, pouco após o início das filmagens. Lin permanece como produtor e a saída dele da direção pode ter ocorrido por culpa de Vin Diesel.

Richard Johnson, do NY Daily News, relatou que Lin deixou o cargo de diretor de Velozes e Furiosos 10‎‎ porque Diesel é “muito difícil”, de acordo com uma fonte com conhecimento da situação. ‎

‎”Eu nunca vi nada parecido. Lin está desistindo de US$ 10 ou US$ 20 milhões”, disse um produtor veterano ao ‎‎Daily News‎‎.

De acordo com a fonte, “Diesel aparece atrasado no set. Ele não sabe suas falas. E ele aparece fora de forma”.

Em todo caso, a informação deve ser levada apenas como rumor e dificilmente será confirmada.

Velozes e Furiosos 10 está perdendo uma fortuna por dia

Velozes e Furiosos 10 recentemente perdeu seu diretor. Justin Lin, que trabalhou em cinco filmes da franquia, deixou a direção da décima iteração, o que está gerando grande prejuízo para o estúdio.

A Variety revelou que o filme, cujas gravações estão em pausa até um substituto ser encontrado, pode estar perdendo entre US$ 600 mill a US$ 1 milhão por dia.

O motivo por trás da saída de Lin não foi revelada. O diretor parece querer deixar entender que a decisão partiu dele, mas não há como saber neste momento qual a verdade.

‎”Com o apoio da Universal, tomei a difícil decisão de deixar a direção de Velozes e Furiosos 10‎‎, enquanto permaneço como produtor”, escreveu Lin em um comunicado anunciando sua saída.

“Ao longo de 10 anos e cinco filmes, conseguimos filmar os melhores atores, as melhores cenas de ação e as melhores perseguições de carros. Em uma nota pessoal, como filho de imigrantes asiáticos, tenho orgulho de ajudar a construir a franquia mais diversificada da história do Cinema. Serei eternamente grato ao incrível elenco, equipe e estúdio pelo apoio e por me receber na família Velozes e Furiosos”.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

