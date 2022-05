Vin Diesel revela primeira imagem de Riddick 4

Vin Diesel anunciou Riddick 4 em 2020 e, no ano seguinte, informou que o filme estava pronto para ser gravado. Agora sabemos que ele permanece em desenvolvimento na Universal Studios.

No Instagram, Diesel compartilhou uma imagem do storyboard do longa-metragem, que dá continuidade à história do personagem titular.

Riddick: Furya é o título do filme, mas não sabemos detalhes sobre a trama até o presente momento.

“Finalmente tive a chance de ver um pouco dos novos materiais de Riddick que o diretor David N. Twohy me mandou. Wow, empolgado é pouco. FURYA! Feliz domingo criativo! Todo amor, sempre”, escreveu Diesel na legenda.

Ainda não há data de estreia para Riddick 4. Veja a foto abaixo.