Vingadores 4 e 5: Com Kang, títulos podem ter sido revelados

A Saga do Infinito encerrou através de Vingadores: Ultimato, a última produção com a equipe foi um grande sucesso mundial. A continuação se tornou o grande desejo dos fãs, e pode ter sido confirmada.

Vingadores: Guerras Secretas e Dinastia de Kang (Secret Wars e The Kang Dynasty no original) seria o nome das aguardadas sequências do MCU. Na rede social Reddit, foi compartilhado a informação.

Na matéria do The Direct, destaca que se trata de um vazamento de registro de patente realizado pela Marvel Studios na Europa.

Os rumores sobre ambos os títulos agora se tornam cada vez mais concretos, se teremos a Dinastia de Kang e as Guerras Secretas, elas poderão acontecer na franquia mais popular da Marvel.

Mais sobre Vingadores: Ultimato

Vingadores: Ultimato é um filme de super-heróis de 2019 baseado na equipe de super-heróis da Marvel Comics, os Vingadores. Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é a sequência direta de Vingadores: Guerra Infinita (2018) e parte do MCU.

Dirigido por Anthony e Joe Russo e escrito por Christopher Markus e Stephen McFeely, o filme apresenta um elenco que inclui Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow e Josh Brolin.

No filme, os membros sobreviventes dos Vingadores e seus aliados tentam reverter a destruição causada por Thanos em Vingadores: Guerra Infinita.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+. Vingadores 5 ainda não foi oficialmente confirmado.

