Vingadores 5: Explicamos o que é a Dinastia Kang

Durante a San Diego Comic-Con 2022, a Marvel anunciou Vingadores 5 e 6, com os títulos de Dinastia Kang e Guerras Secretas. Mas afinal, o que é a tal Dinastia Kang? Veremos isso agora.

Kang, o Conquistador, de Jonathan Majors fará sua estreia oficial em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, embora o ator já tenha aparecido como uma variante do personagem, Aquele que Permanece, em Loki.

Ele claramente será o vilão de Vingadores: A Dinastia Kang, cujos eventos devem desencadear em Vingadores: Guerras Secretas, programado para ser lançado apenas alguns meses depois, em novembro de 2025.

É provável que a relação entre esses dois filmes seja semelhante a Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

O título de Vingadores 5 é tirado diretamente dos quadrinhos, especificamente de uma história de 2001-2002 escrita por Kurt Busiek, que leva o título Dinastia Kang.

A história mostra o viajante no tempo Kang, o Conquistador, e seu filho, o Centurião Escarlate, fazerem um ataque devastador à Terra.

Kang colocou o mundo inteiro sob cerco e destruiu Washington, DC em um terrível ato de represália quando os Vingadores tentaram revidar.

Kang realmente conquistou o planeta, com os Vingadores forçados a servir como uma espécie de exército de resistência, eventualmente conseguindo derrubá-lo.

Eles teriam sido incapazes de derrotar Kang se seu filho, Scarlet Centurion, não tivesse se apaixonado por Carol Danvers (então Ms. Marvel).

Dinastia Kang nos cinemas

Vale a pena notar que é improvável que o MCU faça uma adaptação direta de Dinastia Kang. A franquia tem o hábito de usar os nomes dos grandes eventos dos quadrinhos, mas os adapta livremente.

Afinal, Vingadores: Era de Ultron não tinha absolutamente nenhuma relação com o evento de quadrinhos que deu o nome. Além do mais, o Kang do MCU já é muito diferente dos quadrinhos; ele foi reinventado como o protagonista de uma guerra multiversal, com diferentes versões de Kang, o Conquistador, em conflito – e o destino do próprio multiverso em jogo.

Loki e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já indicaram que esse conflito pode fazer com que todas as linhas do tempo colidissem, configurando perfeitamente as Guerras Secretas .

A palavra Dinastia é particularmente interessante, pois está intimamente associada ao domínio dos faraós egípcios.

Uma das encarnações mais notáveis ​​de Kang nos quadrinhos é o faraó Rama-Tut, que governou o Egito nos tempos antigos, e o Cavaleiro da Lua já indicou a presença de Rama-Tut na linha do tempo principal do MCU.

É bem possível que a versão do MCU de Vingadores 5: A Dinastia Kang envolva a versão egípcia de Kang – talvez tornando o Cavaleiro da Lua uma parte muito mais importante do MCU do que ele parecia ser anteriormente.

Vingadores 5 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025.

