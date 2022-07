Vingadores 6 é continuação direta do 5? Veja como eles se conectam

A Marvel anunciou, durante a San Diego Comic-Con 2022, Vingadores 5 e 6, já divulgando os títulos dos filmes: Dinastia Kang e Guerras Secretas, respectivamente. Tendo em vista que ambos lançam em 2025 e que o sexto longa-metragem da equipe encerrará a Saga do Multiverso, é muito provável que um seja continuação direta do outro.

Assim como Ultimato deu continuidade aos eventos de Guerra Infinita, devemos ver Guerras Secretas lidando com as consequências de Dinastia Kang. Dessa forma, é bem possível que a equipe da Marvel, de alguma forma, perca no fim de Vingadores 5.

Outro ponto a ser levado em consideração, é que os títulos já indicam fortemente o que irá acontecer nos longas-metragens, especialmente levando em conta os eventos de Loki, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Esses filmes (e série) basicamente abriram as portas do multiverso, além de introduzir o conceito de incursões ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

É justamente esse ponto que prova ser essencial em Guerras Secretas, mas antes de chegar lá, precisamos falar sobre Dinastia Kang.

Incursões e guerra multiversal

No arco Dinastia Kang dos quadrinhos, o vilão titular toma controle da Terra, destrói Washington D.C., além do prédio das Nações Unidas e força os Vingadores a agirem como uma resistência contra ele.

Tendo em vista que Kang é capaz de viajar no tempo, devemos ver isso acontecendo no MCU, a tal ponto que ele pode consolidar seu poder dessa maneira. Ele também viaja pelo multiverso, como é deixado claro em Loki, visto que foi justamente isso que causou a guerra multiversou que Aquele que Permanece alerta sobre.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura explica que viagens pelo multiverso podem levar a incursões, quando um universo se colide contra o outro, destruindo ambos.

Assim sendo, Dinastia Kang deve gerar uma grande incursão, levando aos Vingadores precisando impedir que o universo deles seja destruído em Guerras Secretas.

Isso se encaixa com a premissa da história em quadrinhos de mesmo nome publicada em 2015. Nela, os heróis da Marvel não conseguiram impedir que as incursões destruíssem as diversas realidades.

Com isso, combinando realidades alternativas, uma nova realidade é formada, conhecida como Mundo Bélico, onde diversos personagens lutam entre si.

No fim, o Senhor Fantástico é capaz de restaurar a Terra-616, embora com algumas mudanças.

Vingadores 4 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025, enquanto Vingadores 5 estreia em 7 de novembro de 2025.

