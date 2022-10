Vingadores 6: Filme terá o mesmo roteirista de Loki

A Marvel definiu que o roteirista da série Loki, vai escrever o roteiro de Vingadores: Guerras Secretas (Vingadores 6), novo filme do estúdio.

Um dos projetos mais aguardados do MCU, mas que estreia somente em 2025, ganhou uma grande novidade para avançar na produção.

De acordo com o Deadline, Michael Waldron vai escrever o roteiro do sexto longa-metragem dos Vingadores, enquanto Dustin Daniel Cretton é o diretor.

Waldron é conhecido no estúdio, e trabalhou neste ano em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme contestado por parte do público.

Apesar do quinto e sexto filme dos Vingadores, especula-se que os diretores e roteiristas possam se reunir para trabalharem no desenvolvimento das produções.

Mais sobre Vingadores 5 e 6

Depois de Vingadores: Ultimato ter encerrado a Saga do Infinito no Universo Cinematográfico Marvel, a Casa das Ideias anunciou Vingadores 4 e 5, que adaptarão sagas famosas dos quadrinhos.

Vingadores 4 será chamado de Vingadores: Dinastia Kang (Avengers: The Kang Dinasty no original).

Já o quinto filme da equipe dos heróis mais poderosos da Terra será chamado de Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars)

As datas de estreia dos filmes também foram divulgadas: Vingadores 4 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025, enquanto Vingadores 5 estreia em 7 de novembro de 2025, indicando que podem ser continuações um do outro.

Os filmes fazem parte da Saga do Multiverso, que foi oficializada também durante a SDCC 2022.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.