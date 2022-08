Vingadores: Dinastia Kang pode ter história perturbadora da Capitã Marvel

A Marvel anunciou Vingadores 5 e 6, com os títulos de Dinastia Kang e Guerras Secretas, durante a San Diego Comic-Con 2022. O quinto filme da equipe pode ter uma história bastante perturbadora da Capitã Marvel.

O filme usa como inspiração principal o arco de mesmo nome, em que Kang, o Conquistador, domina a Terra, conquistando o planeta, destruindo Washington no processo.

Um dos aspectos mais desconfortantes da história original pode ou não fazer parte do filme: o quanto o ataque final contra Kang se resumiu à paixão de seu filho pela Capitã Marvel .

Dinastia Kang aconteceu entre Vingadores #41 a #55. Escrita por Kurt Busiek e ilustrada por vários artistas, a história se concentra no vilão Kang, que salta no tempo, e seu filho Marcus (que assumiu a identidade do Centurião Escarlate) chegando aos dias atuais e destruindo a ONU.

Kang poupou os líderes mundiais presentes para provar um ponto sobre seu poder e controle. Nesse momento, Kang implorou a todos eles que testemunhassem os futuros potenciais sombrios da Terra – e anunciou que salvaria o mundo, desde que se submetessem totalmente ao seu governo.

O ataque de Kang à Terra se aproximou da vitória total, levando os Vingadores ao seu limite. As forças dele destruíram cidades inteiras como Washington DC, e os heróis recorreram a medidas desesperadas (e às vezes letais) para impedir que Kang alcançasse o controle total.

Amor proibido

Um dos membros mais notáveis ​​dos Vingadores no conflito foi Carol Danvers (que na época havia assumido a identidade de Warbird). A ex-Ms. Marvel e futura Capitã Marvel se tornou objeto de afeição de Marcus.

Inicialmente, Warbird ficou horrorizada – convencida de que esta era uma versão retornada de Marcus, um vilão manipulador, que controlou a mente e agrediu Carol em Vingadores #200, conforme detalhado pelo CBR.

Relembrando o trauma que sofreu nas mãos de Marcus, Carol ficou incrivelmente desconfortável quando o Centurião Escarlate se apaixonou por ela à primeira vista.

O Centurião Escarlate tentou repetidamente convencer Carol a se tornar sua aliada enquanto o herói permanecia compreensivelmente cauteloso.

No entanto, a dupla concordou brevemente com uma trégua, enquanto se afastava do conflito. A história até retratou Warbird como desenvolvendo uma apreciação conflitante pela bravura do homem em combate.

Mas quando chegou a hora dos Vingadores fazerem seu ataque final a Kang, os sentimentos de Marcus por Carol o tornaram relutante em lutar com toda a sua força. Warbird usou essa abertura para o núcleo da Base Damocles de Kang, dando-lhe o poder necessário para destruir a enorme estação espacial e configurar o colapso dos planos de Kang.

É um aspecto perturbador dessa história e continua sendo uma das peças mais estranhas de uma história épica de apostas enormes.

Vingadores 5 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025. Os outros filmes da Marvel estão disponíveis no Disney+.

