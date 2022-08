Vingadores em apuros: Kang é a combinação perfeita de Ultron, Thanos e Loki

A Marvel anunciou Vingadores 5 e 6, com os títulos de Dinastia Kang e Guerras Secretas, definindo Kang, o Conquistador, como grande vilão da Saga do Multiverso. Para piorar a situação dos heróis do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), ele prova ser a combinação perfeita de Ultron, Thanos e Loki.

Loki foi quem levou os Heróis Mais Poderosos da Terra a se reunirem pela primeira vez no MCU durante Os Vingadores.

Depois veio Ultron, cuja ameaça de acabar com a humanidade com uma revolta de robôs em Vingadores: Era de Ultron foi derrubada muito mais rápido do que nos quadrinhos.

Já Thanos conseguiu derrotar os heróis em Vingadores: Guerra Infinita, embora mais tarde tenha encontrado seu fim devido ao uso dos heróis de viagem no tempo em Vingadores: Ultimato.

Agora, Kang, o Conquistador, não só entrará no panteão dos inimigos dos Vingadores, como provará ser uma ameaça formidável.

É provável que a natureza de viajante do tempo de Kang, o Conquistador, o torne um vilão recorrente.

Como Loki, as muitas aparições de Kang podem lhe conceder uma transformação gradual ao longo de várias partes do MCU, mostrando seu lado heroico ao longo do caminho.

Isso também permite que o carisma e as habilidades de atuação de Jonathan Majors brilhem como as de Tom Hiddleston.

Como Ultron, Kang nasceu devido à tentativa equivocada de um herói de fazer a coisa certa. No caso de Ultron, foi Tony Stark tentando proteger o mundo; com Kang, foi Sylvie fazendo justiça com suas próprias mãos.

E como Thanos, a vingança pessoal de Kang, o Conquistador, ameaçará não só o universo, mas o multiverso como um todo, forçando todos os heróis do MCU a trabalhar juntos para derrotá-lo.

Mais que a soma de suas partes

Vilões anteriores do MCU demonstraram que são tão importantes para a franquia quanto os próprios heróis. Felizmente, Kang, o Conquistador, promete ser tão convincente quanto Loki, tão assustador quanto Ultron, e tão poderoso quanto Thanos.

Dado que ele será o principal vilão dos próximos dois filmes da equipe do MCU, Vingadores: Dinastia Kang e Vingadores: Guerras Secretas, essas qualidades certamente serão úteis.

Além disso, as variantes multiversais de Kang lhe permitem enganar a morte, potencialmente refinando a tradição de Loki de voltar dos mortos com uma estratégia mais consistente.

Em vez de ilusões mágicas ou pura sorte, as mortes de Kang podem ser desfeitas por serem substituídas por uma nova variante.

Ao contrário de Ultron, o trágico nascimento de Kang como vilão pode ser explorado com paciência, e seu rancor contra os Vingadores pode ser construído adequadamente ao longo de vários filmes. E quanto ao Titã Louco, há pouco que Kang pode fazer para superar a vitória de Thanos em Vingadores: Guerra Infinita, mas talvez seu papel em Vingadores: Guerras Secretas possa ser maior e mais complexo do que o papel de vilão completo de Thanos em Vingadores: Ultimato.

Vingadores 5 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025. Os filmes anteriores da Marvel podem ser assistidos por meio do Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.