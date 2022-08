Vingadores: Guerras Secretas pode ter a maior despedida do MCU

Pegando muitos fãs de surpresa na San Diego Comic-Con, Kevin Feige revelou Vingadores: Dinastia Kang (Avengers: The Kang Dinasty) e Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars). Esse sexto filme da equipe pode marcar a despedida do Presidente da Marvel Studios.

Durante a San Diego Comic-Con foram reveladas 23 histórias projetadas para o cinema e televisão a serem lançadas entre o final da Fase Quatro e o final da Fase Seis – a última das quais terminará com Vingadores: Guerras Secretas em novembro de 2025.

Continua depois da publicidade

Embora ainda falte muito tempo para o lançamento e as datas e títulos podem mudar, a quantidade de conteúdo prometida é impressionante; provavelmente acima de tudo que Kevin Feige produziu até então.

O Universo Cinematográfico da Marvel é o resultado de uma quantidade incalculável de profissionais criativos, de atores a diretores, figurinistas e muito mais.

Mas quando se trata de dirigir o universo, a responsabilidade sempre ficou com Kevin Feige. Ele é um dos produtores mais bem-sucedidos de Hollywood, atuando como presidente e diretor de criação da Marvel Studios e com créditos de produtor executivo em todos os filmes do MCU.

O mundo da Marvel definiu sua carreira desde seu trabalho nos filmes originais dos X-Men. Embora ele não mostre sinais de que está parando, a Fase Seis oferece uma oportunidade perfeita e surpreendentemente adequada para ele se afastar do Universo Marvel.

Com Guerras Secretas, Feige e a Marvel Studios provavelmente estarão adaptando uma das histórias em quadrinhos mais ambiciosas da era contemporânea da Marvel Comics.

Guerras Secretas como despedida

O evento Guerras Secretas de 2015 girou em torno do multiverso e das incursões, conceitos que foram levados ao MCU por Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Loki e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Nos quadrinhos, as Guerras Secretas levaram a um Universo Marvel mais simplificado. O filme pode ser uma oportunidade perfeita para a Marvel inserir os X-Men na continuidade principal do MCU, possivelmente até a iteração da Fox desses personagens.

Com isso, com o universo finalmente reunido, Feige terá efetivamente concluído a missão que começou quando concebeu o MCU.

O objetivo final era criar um universo compartilhado que se assemelhasse à visão que Stan Lee e Jack Kirby tinham para esses personagens e histórias.

Embora Feige tenha alcançado esse objetivo com Os Vingadores de 2012, Guerras Secretas poderia terminar com ele finalmente montando todo o Universo Marvel nos cinemas.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.