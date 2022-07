Vingadores: Ultimato teve mudança de última hora na morte do Homem de Ferro

Falando com a Vanity Fair, os Irmãos Russo revelaram que Vingadores: Ultimato teve uma mudança de última hora nas refilmagens quanto à morte do Homem de Ferro.

Quando Thanos diz “Eu sou inevitável”, Tony Stark revela estar com as Joias do Infinito e responde: “E eu sou o Homem de Ferro.”

Continua depois da publicidade

No entanto, a cena nem sempre aconteceu dessa maneira. Os Irmãos Russo revelaram que, inicialmente, o ator Robert Downey Jr. estava tentando improvisar a cena, mas não estava dando muito certo porque ele parecia sarcástico demais.

É a cena em que o Homem de Ferro morre, então o sarcasmo não caía muito bem. Como alternativa, os Irmãos Russo tentaram uma versão em que Tony Stark simplesmente não dizia nada, mas também não ficou muito bom.

Diretores tiveram dificuldade com a cena

Na sala de edição, os diretores se encontraram com o editor Jeff Ford para voltar a analisar a cena. Enquanto a cena era reproduzida e Thanos disse “Eu sou inevitável”, o editor disse espontaneamente: “E eu sou o Homem de Ferro.”

Mesmo sem ter a intenção, o editor de Vingadores: Ultimato resolveu toda a questão, já que os Irmãos Russo adoraram aquela versão.

Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.