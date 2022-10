Vingadores: Ultron era muito mais aterrorizante no visual original

Ultron é um dos vilões mais memoráveis do MCU, sendo o antagonista principal do segundo filme da franquia, Vingadores: Era de Ultron. Mas, o vilão não foi o primeiro androide assassino realmente assustador nos quadrinhos da Marvel.

O famoso vilão foi criado Roy Thomas e John Buscema, e apareceu pela primeira vez na edição 54 da série mensal dos Vingadores, em 1968. Ultron era um androide sem nome, aparentemente sendo usados pelos Mestres do Mal para derrubar os Heróis Mais Poderosos da Terra.

Logo os fãs descobriram que era Ultron quem liderava a organização do mal. O robô, que se tornou um dos mais célebres inimigos dos Vingadores, havia sido criado por Hank Pym, o primeiro a vestir o manto do Homem-Formiga. As coisas saíram do controle de Pym, que foi hipnotizado pela sua criação, o fazendo esquecer que projetou Ultron.

No MCU, Ultron não foi uma criação do Homem-Formiga, mas sim de Tony Stark e Bruce Banner. A ideia era de um robô pacificador, que pudesse auxiliar na segurança mundial e tornar os Vingadores obsoletos. Apesar da ideia ser boa no papel, ela não foi tão boa na prática.

Vilão aterrorizante e diferente

Enquanto a ideia dos quadrinhos e do filme é semelhante, o Ultron original não é o que conhecemos, afinal, e ele tinha um visual aterrorizante. Na edição 42 dos Vingadores, Hank Pym foi sequestrado por Diablo, um vilão que se originou nos quadrinhos do Quarteto Fantástico.

O vilão criou um androide mortal e deu vida, chamando-o de Homem-Dragão. Ele foi animado por meio da alquimia, e Diablo sequestra Pym para fazê-lo dar vida ao exército de Homens-Dragão que o vilão planeja.

Infelizmente, Janet van Dyne, a Vespa e esposa de Pym, também foi sequestrada. Para que ela não fosse machucada, o herói teve de seguir a ordem de Diablo, e ajudou na criação do exército.

Homem-Dragão, também conhecido como Draconus, é um robô que se assemelha a um dragão humanoide e possui habilidades que incluem super força, velocidade, durabilidade, voo e sopro de fogo.

Embora o nome não soe tão legal, o vilão conseguiu enfrentar facilmente o Tocha Humana, um dos membros do Quarteto Fantástico, e conseguiu superaquecer Johnny.

O poderio do personagem é muito grande, sendo até mesmo um dos oponentes mais formidáveis dos Vingadores nos quadrinhos. Seu visual de dragão, no entanto, é o que mais chamaria a atenção, caso o vilão fosse visto alguma vez em um live-action.

Anos mais tarde, o brilhante cientista Hank Pym criou Ultron, que serviria para criar um mundo melhor. No entanto, sua inteligência artificial concluiu rapidamente que a melhor maneira era exterminar os humanos.

Embora Pym não seja o responsável direto pela criação do exército de Homens-Dragão, sua colaboração com o vilão Diablo apenas amplificou os poderes dos androides.

Vingadores: Era de Ultron, o segundo filme da franquia, está disponível no Disney+.

