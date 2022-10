Violência quase fez Adão Negro ser para maiores de 18 anos

O filme Adão Negro, com Dwayne Johnson, originalmente teria recebido classificação indicativa para maiores de 18 anos.

O ator passou anos tentando trazer um dos mais poderosos anti-heróis da DC para as telonas, e finalmente conseguiu protagonizar o projeto solo do Adão Negro. O longa dirigido por Jaume Collet-Serra conta a história de origem do personagem, e como o seu despertar afeta os dias atuais, repletos de super-heróis.

O marketing realmente tem vendido que o personagem de The Rock não é como os outros do DCEU, com o anti-herói admitindo em trailers que mataria qualquer um que achasse necessário. A presença de violência no filme já era esperada, mas aparentemente, nos primeiros cortes ela foi o suficiente para uma classificação indicativa para maiores de 18 anos.

Em uma entrevista com a Collider, os produtores Beau Flynn e Hiram Garcia, revelaram a classificação inicial do longa. Garcia defendeu o filme dizendo que: “Uma das coisas pelas quais ele é conhecido é sua agressividade e violência, e fazer um filme do Adão Negro que não tivesse isso, não seria autêntico.”

Eles disseram que precisaram cortar o filme para abaixar a intensidade da violência e deixá-lo acessível para um público maior. Veja o que Flynn disse sobre os cortes:

“Nós tivemos que fazer várias edições, na verdade. Tem alguns momentos que nós realmente amávamos, mas precisamos deixar ir. Mas nós nunca comprometemos, não tivemos que cortar uma cena. Nós tínhamos muitos momentos legai, e se você notar[…] Esses momentos que você precisa se lembrar nesses filmes, entende o que quero dizer? Você precisa se arriscar. E eu acho que nós temos quatro ou cinco desses. Chegamos num ponto onde tínhamos dez, e nós conseguimos nos comprometer”.

O corte para maiores de Adão Negro poderá ser lançado?

Não é surpresa para ninguém que a Warner Bros. e Dwayne Johson queriam que o filme fosse para maiores de 13 anos, para alcançar um público maior nos cinemas. Porém, a notícia do filme ter tido uma versão para maiores claramente irá criar interesse no corte mais violento do filme.

Flynn chegou a falar durante a entrevista que algumas cenas cortadas do filme podem aparecer em cenas extras nas versões físicas, e isso poderia sim incluir a versão do filme para maiores. Se não for o caso, a audiência precisará se contentar em ver as cenas separadamente.

Mesmo sem confirmação, os filmes do Universo DC possuem vários exemplos de lançamento de cortes diferentes dos lançados nos cinemas, como em Batman v Superman e Liga da Justiça. O lançamento de uma versão +18 de Adão Negro, poderia aumentar ainda mais a compra dos DVDs e Blu-Rays do filme, além de engajar o público a reassistir no streaming ou no cinema, caso seja relançado nas telonas.

Adão Negro estreia no dia 20 de outubro nos cinemas.

