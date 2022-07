Violento e cheio de ação, aclamado thriller arrasa na Netflix

Após fazer muito sucesso nos cinemas e ganhar o coração da crítica especializada, o violento Sicario: Terra de Ninguém conquista fãs na Netflix. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o thriller de ação superou aguardados lançamentos do streaming e garantiu uma posição de destaque no ranking dos filmes mais assistidos.

Lançado originalmente em 2015, Sicario: Terra de Ninguém é um projeto do aclamado cineasta Denis Villeneuve, de filmes como A Chegada, Blade Runner 2049 e Duna.

Em sua estreia original, Sicario se tornou um verdadeiro fenômeno com a crítica especializada. Com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme foi indicado a 3 categorias do Oscar: Fotografia, Trilha Sonora e Edição de Som.

Ou seja: seu sucesso na Netflix não é exatamente uma surpresa. Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Sicario: Terra de Ninguém; confira.

Conheça a história de Sicario: Terra de Ninguém

O estilo de Sicario: Terra de Ninguém se assemelha ao de outros thrillers que fizeram muito sucesso na Netflix, como a série espanhola Entrevías e o filme Cruzando a Linha.

Sicario: Terra de Ninguém acompanha a história de uma agente do FBI que lidera uma força-tarefa para destronar o líder de um violento cartel.

“Os princípios éticos de uma agente do FBI são colocados à prova em uma operação secreta que tem como alvo um chefão mexicano do tráfico”, afirma a sinopse oficial de Sicário.

Em Sicario: Terra de Ninguém, Kate Macer – uma idealista agente do FBI – é escolhida para liderar uma operação contra um poderoso gângster.

Sem receber muitas informações sobre a operação, Kate passa a liderar uma equipe pouco convencional, que utiliza métodos “problemáticos” (e potencialmente ilegais) para cumprir a missão.

Nesse cenário complexo, a protagonista se envolve em uma tensa e violenta guerra contra o cartel de Sonora.

Elenco de Sicario tem Emily Blunt e atores da Marvel

O elenco de Sicario: Terra de Ninguém é liderado por Emily Blunt no papel da agente Kate Macer.

Você, provavelmente, conhece a atriz por performances em filmes como Um Lugar Silencioso, O Diabo Veste Prada e O Retorno de Mary Poppins.

Josh Brolin – o Thanos dos filmes da Marvel – é Matt Graver, um oficial da CIA que se envolve na jornada de Kate.

Benicio del Toro, de longas como Star Wars: Os Últimos Jedi e Guardiões da Galáxia, é Alejandro Gillick, um ex-promotor mexicano que usa métodos “poucos convencionais” em seu trabalho.

Daniel Kaluuya (Corra!, Pantera Negra) vive Reggie Wayne, um jovem agente do FBI que ajuda Kate em sua missão.

Jon Bernthal, o protagonista da série O Justiceiro, completa o elenco principal de Sicario como Ted, um policial do Arizona.

O elenco de Sicario: Terra de Ninguém conta também com Victor Garber (Titanic), Bernardo Saracino (Os Mensageiros), Jeffrey Donovan (Fargo) e Raoul Trujillo (Lista Negra).

Sicario: Terra de Ninguém está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.