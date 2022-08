Violento filme de terror conquista fãs na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, A Última Casa tem chamado a atenção da audiência nacional. Logo após a estreia, o longa passou a figurar no Top 10 da plataforma, superando sucessos como 1917 e Darlings. O filme de terror se destaca por sua trama violenta, chocante e repleta de sustos.

Lançado originalmente em 2009, A Última Casa (também encontrado com o título The Last House on the Left) tem direção de Dennis Iliadis (Delirium) e roteiro de Carl Ellsworth (Disturbia). O filme é um remake do clássico homônimo de terror, de 1972.

Continua depois da publicidade

Na época, A Última Casa dividiu a opinião do público e da crítica. No Rotten Tomatoes, o filme conta com 42% de aprovação. Mesmo assim, a trama tem conquistado a audiência nacional da Netflix.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história assustadora e o elenco de A Última Casa na Netflix; confira.

Conheça a história sinistra de A Última Casa

No estilo de filmes como Banho de Sangue e Darlings, A Última Casa tem uma história de vingança no centro de sua história.

“Um casal inadvertidamente oferece abrigo a um grupo de estranhos que acaba de atacar sua filha. Quando descobrem a verdade, eles planejam a vingança”, afirma a sinopse oficial de A Última Casa.

A história de A Última Casa começa quando a jovem Mari, acompanhada da melhor amiga Paige, decide passar um final de semana sossegado na casa do lago de sua família.

No caminho, as jovens são sequestradas, estupradas e deixadas para morrer por Krug, um presidiário em fuga, e sua gangue de criminosos.

Surpreendentemente, Mari consegue sobreviver e retornar para a casa da família – onde fica chocada ao perceber que seus pais, John e Emma, ofereceram abrigo aos criminosos em uma noite de tempestade.

Quando o casal descobre o que aconteceu com a filha, decide fazer justiça com as próprias mãos. A partir daí, John e Emma bolam um plano terrível para se vingar dos bandidos e fazê-los lamentar o dia em que machucaram Mari.

Tudo sobre o elenco de A Última Casa na Netflix

O elenco de A Última Casa é liderado por Sara Paxton como a protagonista Mari. Você, provavelmente, conhece a atriz por performances em filmes como Aquamarine: Meninas Sereias e O Favorito.

Além disso, Sara Paxton está confirmada em Blonde, a cinebiografia de Marilyn Monroe que estreia em breve na Netflix.

Tony Goldwyn (King Richard: Criando Campeãs) e Monica Potter (Jogos Mortais), interpretam John e Emma Collingwood, os pais de Mari.

Garret Dillahunt, de séries como Fear the Walking Dead e filmes como Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, é Krug, o violento antagonista do filme.

Aaron Paul, o Jesse de Breaking Bad, completa o elenco principal de A Última Casa como Francis, um dos capangas de Krug.

O elenco de A Última Casa conta também com Michael Bowen (Breaking Bad), Spencer Treat Clark (O Mundo Sombrio de Sabrina), Martha MacIsaac (Superbad) e Riki Lindhome (Another Period).

A Última Casa já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.