Visual original de Predador era ridículo; veja por que mudou

Já disponível no catálogo brasileiro da Star+, Predador: A Caçada oferece um olhar criativo e pioneiro sobre um dos monstros mais icônicos da história do cinema. O que muitos fãs não sabem é que, originalmente, o visual do alienígena era completamente ridículo.

Para criar uma figura mais imponente, os produtores da saga tiveram que fazer uma grande mudança – que influencia até hoje o estilo da franquia.

Continua depois da publicidade

“O Predador: A Caçada é a história não contada de uma jovem guerreira altamente qualificada, desesperada para proteger seu povo do perigo iminente. Ela persegue, e finalmente confronta sua presa – um predador alienígena altamente evoluído com um arsenal tecnologicamente avançado”, afirma a sinopse do thriller.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o visual original do Predador; confira e veja se você percebeu as mudanças.

Conheça o bizarro visual original do Predador

Dirigido por John McTiernan e protagonizado por Arnold Schwarzenegger, o primeiro filme do Predador chegou aos cinemas em 1987.

No longa, um grupo paramilitar de elite enfrenta um alienígena sanguinário nas selvas da América Central.

Durante as primeiras filmagens de Predador, o visual do alien era bem diferente – e nem um pouco assustador.

“A fantasia original era, ao mesmo tempo, terrível e a frente de seu tempo. As pernas eram como as de um réptil, e o traje também contava com par de braços adicionais. Eles queriam filmar nos declives enlameados do México, o que seria virtualmente impossível”, comentou o designer de efeitos especiais Steve Johnson.

A equipe de produção criou duas versões do traje. Uma delas, com as cores originais do Predador. A outra era uma fantasia de vermelho-vibrante (que tinha o objetivo de contrastar com o verde da floresta).

“Algumas semanas antes do início das filmagens, chegou uma caixa com a fantasia do predador. Nós a abrimos, e vimos o que parecia como um gigante e vermelho frango de borracha. O alienígena mais perigoso do espaço sideral chega à Terra para caçar humanos, e se parece com uma galinha inútil? Não estávamos fazendo uma comédia”, afirmou o assistente de direção Beau Marks.

Em sua autobiografia, Arnold Schwarzenegger descreveu a fantasia original do Predador como “um lagarto com cabeça de pato” – confira a foto abaixo.

Para criar a caracterização “real” do Predador, a equipe de produção precisou fazer diversas mudanças no traje do alienígena. Uma dessas mudanças envolveu a identidade de seu intérprete.

Originalmente, o predador seria interpretado pelo astro de ação Jean-Claude Van Damme. Eventualmente, o ator foi substituído por Kevin Peter Hall (Misfits of Science).

“Nós fizemos alguns testes com o traje original, e rapidamente, percebemos que ele seria um desastre”, afirmou Beau Marks.

O Predador: A Caçada está disponível no Star+. Clique aqui para assinar a plataforma. Veja abaixo a foto do traje original do Predador.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.