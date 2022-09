Visual original de Smaug de O Hobbit é assustador

Smaug pode não ser o dragão mais ameaçador das obras de J.R.R. Tolkien, mas é um dos mais famosos. A criatura serve como principal antagonista do livro O Hobbit e na adaptação cinematográfica, ele teria um visual bem diferente.

O dragão foi atraído pelo grande tesouro acumulado pelos anãos em Erebor, a Montanha Solitária. Graças a ele, o povo que ali vivia perdeu seu lar.

Tal destino, é claro, foi compartilhado por muitos outros anãos, cujos líderes obtiveram um dos Anéis de Poder. Esses artefatos amplificaram a ganância e ira da raça e o acúmulo de riquezas atraiu dragões, tais quais Smaug.

Esse trágico desenvolvimento dessa avançada sociedade deve ser retratada em algum ponto de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, atualmente exibida pelo Amazon Prime Video.

Em todo caso, o Smaug que vemos em O Hobbit: A Desolação de Smaug e em A Batalha dos Cinco Exércitos é bem diferente daquele originalmente imaginado por um artista conceitual que trabalhou no filme.

Visual bem diferente

O artista conceitual Andrew Baker compartilhou o design não utilizado do dragão no Twitter. É marcadamente diferente do visual final de Smaug e apresenta uma semelhança impressionante com Jörmungandr, a Serpente que vemos no God of War de 2018.

A semelhança entre os dois designs é quase certamente uma coincidência, no entanto, como outros artistas conceituais de Baker e Weta Digital começaram a visualizar Smaug anos antes do primeiro filme do Hobbit, Uma Jornada Inesperada estrear em dezembro de 2011.

O artista revelou que Peter Jackson, o diretor, queria testar visuais do dragão sem chifres e como um dragão de komodo.

O resultado final é bem diferente desse, com Smaug assumindo um visual mais clássico de dragão, embora a versão do filme não tenha quatro pernas.

Os filmes de O Hobbit estão disponíveis no Amazon Prime Video, assim como a série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

