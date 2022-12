Você notou? Harry Potter não lança sequer 1 feitiço no primeiro filme

A saga Harry Potter, uma das mais famosas do cinema, contando com oito filmes, gira em torno de seu personagem titular e o mundo mágico no qual ele se insere. Curiosamente, no primeiro filme, A Pedra Filosofal, o protagonista não lança sequer um feitiço.

Harry Potter e a Pedra Filosofal apresenta não apenas os leitores, como o próprio Harry ao mundo mágico e à escola de magia e bruxaria de Hogwarts.

O garoto vivia como um trouxa, alguém sem sangue mágico, até seu aniversário de 11 anos, quando Hagrid foi buscá-lo na casa dos tios de Potter, os Dursley.

Embora vejamos muitos feitiços sendo lançados no primeiro filme da franquia, nenhum deles é disparado pelo próprio Harry Potter, como falaremos sobre abaixo.

Harry Potter sem feitiços

Naturalmente, Harry não sabia usar qualquer feitiço antes de entrar em Hogwarts – ele nem sabia que magia existia até alguns dias antes de ser mandado para a Grifinória pelo Chapéu Seletor.

Durante o primeiro ano, ele aprende diversos feitiços, como o clássico Wingardium Leviosa, Lumus, dentre outros, além de aprender a voar na vassoura e que não se pode olhar para o espelho de Ojesed por muito tempo.

Curiosamente, o filme não mostra Harry Potter lançando feitiços – intencionalmente – em momento algum. Vemos ele disparando acidentalmente as varinhas no Sr. Olivaras, vemos ele fazer desaparecer o vidro que separa a cobra no zoológico, até tenta lançar o feitiço de levitação na aula de feitiços – mas, assim como Rony, não consegue.

Nem mesmo Voldemort/ Quirrell é derrotado com uso da varinha, visto que Potter simplesmente encosta nele para ganhar.

Vale ressaltar que estamos falando do filme e não do livro.

