Você pode lançar feitiços de Harry Potter pelo celular; veja como

Na Saga Harry Potter, os feitiços proporcionam algumas das cenas mais memoráveis. Quem não se lembra de “Wingardium Leviosa” – o primeiro encantamento que Harry, Rony e Hermione aprendem em Hogwarts? Muitos fãs não sabem, mas é possível lançar alguns dos mais famosos feitiços da franquia pelo celular!

A saga Harry Potter chegou ao fim em 2011, mas o Universo Mágico continua a fazer sucesso. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Continua depois da publicidade

Vista como uma das franquias mais bem sucedidas de todos os tempos, Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Explicamos abaixo como você pode usar o seu celular para lançar vários feitiços de Harry Potter; confira.

Fãs de Harry Potter não precisam de varinhas para lançar feitiços

Nos livros e filmes de Harry Potter, a maioria dos bruxos dependem das varinhas mágicas para lançar feitiços.

Já na vida real, os fãs do Universo Mágico precisam apenas do celular para se divertir com alguns dos encantamentos mais importantes da saga.

Mas atenção: esse macete funciona apenas nos aparelhos da Apple, com o sistema operacional iOS. Se você tem um celular com Android, não poderá participar da brincadeira.

Para lançar os feitiços de Harry Potter pelo iPhone, o primeiro passo é ativar a assistente virtual Siri.

Depois, é só conferir a lista completa de feitiços, dizer “Hey Siri” e utilizar os comandos de voz para ativá-los. Veja abaixo todos os encantamentos disponíveis:

Lumos: Ativa a lanterna do celular;

Nox: Apaga a lanterna;

Accio: Abre um aplicativo específico (é preciso dizer o nome do app desejado após o feitiço);

Lumos Maxima: Leva ao máximo o brilho da lanterna;

Silencio: Ativa o modo silencioso do smartphone;

Sonorus: Aumenta o volume do celular em seu nível máximo;

Quietus: Diminui o nível de volume para 50%;

Sternius: Toca o áudio de uma pessoa espirrando;

Muffiato: Diminui o volume do celular para o nível mais baixo.

As “maldições imperdoáveis” de Harry Potter – Imperio, Cruciatus e Avada Kedavra – como já era de se esperar, não estão disponíveis nos celulares da Apple.

Entre os feitiços mais famosos de Harry Potter, também destacam-se o Alohomora (que abre portas), o Expecto Patronum (que invoca o Patrono) e o Ridikkulus (que é usado para derrotar o bicho papão).

Todos os filmes da franquia Harry Potter, incluindo a Saga Animais Fantásticos e o especial De Volta a Hogwarts estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.