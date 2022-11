Você sabia? Astro de Depois do Universo já foi da Marvel

O filme Depois do Universo, que está na quinta posição no top 10 da Netflix, é um dos recentes sucessos nacionais da plataforma de streaming. Porém, o que muitos fãs não sabem é que um ator do longa-metragem já foi da Marvel.

“O novo filme de drama romântico acompanha a talentosa pianista Nina (Giulia Be), que precisa superar os desafios de lidar com o lúpus, uma doença autoimune que pode atacar qualquer parte do corpo – o rim, no caso dela”, começa a sinopse oficial.

“A jovem é surpreendida por uma forte conexão com Gabriel (Henry Zaga), um dos médicos da equipe que a atende, que irá ajudá-la a superar suas inseguranças na luta para tocar nos palcos junto a uma grande orquestra de São Paulo”, continua a sinopse.

Além de Giulia Be e Henrique Zaga, o elenco de Depois do Universo conta com João Miguel, Othon Bastos, Rita Assemany, Leo Bahia, Viviane Araújo, Isabel Fillardis e Denise Del Vecchio.

Revelamos abaixo quem é esse ator, que participou de um dos filmes mais polêmicos e conturbados da Marvel nos últimos anos.

Ator brasileiro interpretou um mutante na Marvel

O ator Henrique Zaga, mais conhecido como Henry Zaga, esteve em Os Novos Mutantes, um dos filmes mais conturbados da Marvel.

O longa-metragem passou por vários adiamentos e refilmagens, sendo mudado ao longo do tempo por conta da compra da Fox pela Disney.

Em Os Novos Mutantes, Zaga interpretou Roberto da Costa, mais conhecido por ser o Mancha Solar, um mutante poderoso, porém não muito popular.

Nos quadrinhos, o Mancha Solar pode voar e atirar rajadas de plasma super aquecidas. O herói chegou a aparecer na série animada X-Men: Evolution.

Além de Zaga, o elenco contou com Alice Braga, outra atriz brasileira, que ficou amplamente conhecida por estar em O Esquadrão Suicida, filme de 2021.

Henry Zaga, em Depois do Universo, vive o personagem Gabriel, um médico e protagonista com Giulia Be no novo filme da Netflix.

Depois do Universo está disponível na Netflix. Por sua vez., Os Novos Mutantes está disponível no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.