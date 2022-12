Você sabia? Dois atores de Game of Thrones já foram O Amante de Lady Chatterley

Sucesso na Netflix, O Amante de Lady Chatterley conquista fãs por sua trama quente, ousada, romântica e cheia de surpresas. O que muitos espectadores não sabem é que o filme da Netflix é uma das várias adaptações da trama original! E não é só isso: duas produções anteriores foram protagonizadas por astros de Game of Thrones.

O Amante de Lady Chatterley, vale lembrar, é baseado no livro de mesmo nome, escrito por D. H. Lawrence e lançado em 1928. Na Netflix, a adaptação tem Emma Corrin (The Crown) e Jack O’Connell (Godless) nos papéis principais.

“Infeliz no casamento, a aristocrata Lady Chatterley se envolve em um romance ardente com um funcionário do marido”, afirma a sinopse oficial de O Amante de Lady Chatterley na Netflix.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as adaptações anteriores de O Amante de Lady Chatterley; confira.

Adaptações de O Amante de Lady Chatterley têm astros de Game of Thrones

Todas as adaptações de O Amante de Lady Chatterley seguem a trama do livro de D.H. Lawrence. O autor, vale citar, é considerado “um dos novelistas mais imaginativos de sua geração”.

Quem já assistiu a O Amante de Lady Chatterley sabe que a história do longa é muito simples. Infeliz no casamento, a protagonista Connie encontra o amor verdadeiro nos braços de Oliver, um guarda-caça bonitão.

A química entre os protagonistas, que são interpretados por Emma Corrin e Jack O’Connell, é inegável. No entanto, os atores não são os primeiros a viver Connie e Oliver nas telas.

Muito antes do filme da Netflix, lançado em dezembro de 2022, O Amante de Lady Chatterley ganhou várias adaptações. A primeira delas, produzida na França, foi lançada em 1955, com Danielle Darrieux no papel de Connie.

Da década de 50 para cá, a trama ganhou mais de 10 adaptações, tanto no cinema quanto na TV. O filme da Netflix, dessa forma, é somente a versão mais recente da trama.

Uma das adaptações mais famosas de O Amante de Lady Chatterley é a minissérie Lady Chatterley, lançada pela BBC em 1993.

Na série, a protagonista Connie (que é chamada somente de Lady Chatterley), é vivida por Joely Richardson, de séries como Sandman e The Tudors.

O amante de Lady Chatterley (que nessa versão se chama Melllors), por sua vez, é interpretado por Sean Bean (na foto acima).

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como Ned Stark na 1ª temporada de Game of Thrones. O astro também vive Boromir na franquia O Senhor dos Anéis.

Antes do filme da Netflix, O Amante de Lady Chatterley contou com mais uma adaptação na TV britânica.

Lançado em 2015, o filme televisivo O Amante de Lady Chatterley trouxe Holliday Grainger e Richard Madden nos papéis principais (na foto abaixo).

A atriz Holliday Grainger é famosa por papéis em produções de época – como o de Lucrécia Bórgia na série The Borgias, Bonnie Parker em Bonnie & Clyde, e Anastasia Tremaine no remake live-action de Cinderela.

Já Richard Madden é bem mais conhecido por sua performance como Robb Stark, o Rei do Norte, em Game of Thrones. O ator também está no MCU, especificamente em Eternos, no papel de Ikaris.

Infelizmente, ambas duas adaptações não podem ser assistidas (de forma legal) no Brasil. Por outro lado, você pode conferir a trama de O Amante de Lady Chatterley na Netflix.

