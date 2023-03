Voldemort escondeu uma Horcrux no pior lugar possível em Harry Potter

Voldemort é um formidável vilão e um dos mais famosos da cultura pop. No entanto, o principal antagonista de Harry Potter cometeu um erro terrível: esconder uma das suas Horcrux no pior lugar possível, um local onde, inevitavelmente, acabaria sendo encontrada.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo por que Voldemort cometeu um grande erro ao esconder uma das horcrux em Harry Potter; confira!

O grande erro de Voldemort

Voldemort, mesmo quando ainda era apenas Tom Riddle, era uma pessoa bastante arrogante e acreditava ser melhor que os outros. Portanto, isso explica por que ele achou que ninguém encontraria o diadema de Rowena Ravenclaw na Sala Precisa em Hogwarts.

Esconder a horcrux lá foi uma péssima ideia. Primeiro porque o local tem conexão direta com o objeto, seria melhor simplesmente um lugar aleatório.

Mas o maior problema é que a sala precisa se torna exatamente aquilo que a pessoa precisa que seja. Então Harry só precisava que ela fosse a sala onde uma horcrux está. Era uma questão de tempo até ele (ou Hermione) pensar nisso.

Isso sem falar que a sala precisa está em uma escola, um local onde dificilmente segredos permanecem guardados. Basta uma fofoca e pronto: todo mundo está sabendo.

No fim, eles acabam conseguindo destruir o diadema, é claro. Voldemort deveria ter escolhido um lugar melhor.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, além do especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.