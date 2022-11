Voldemort pode retornar em Harry Potter? Astro responde

A franquia Harry Potter é uma das mais icônicas do cinema. A adaptação dos livros escritos por JK Rowling conta com oito filmes e uma legião de fãs no mundo todo.

Com um elenco diversificado, os filmes apresentaram o grande vilão da saga, Lord Voldemort. Implacável e sanguinário, o retorno de Voldemort parece ser iminente.

Continua depois da publicidade

Em entrevista para a Variety, Ralph Fiennes, que viveu o vilão na franquia, revelou que voltaria a interpretar o personagem caso fosse chamado.

“Sim, é claro. Não há dúvida sobre isso”, disse o ator.

No entanto, o vilão está morto, e caso houvesse uma sequência de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, esse retorno do personagem não seria tão fácil assim.

Voldemort em Harry Potter

Como se daria o retorno de Voldemort?

A resposta de Fiennes com certeza anima os fãs, devido ao seu empenho por anos na famosa franquia mágica da Warner Bros.

O final de Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 mostra um confronto entre Harry e Voldemort, que resulta na morte do vilão.

Com a morte garantida, seu retorno parece ser improvável em uma sequência, assim acabando com a esperança do público.

Embora o corpo tenha sido colocado em uma câmara fora do Grande Salão do Castelo de Hogwarts, o vilão não poderia nem voltar como um fantasma, segundo Rowling.

Apesar disso, um prelúdio ainda pode ser possível, e que traria a origem do vilão e os eventos que levaram ao assassinatos dos pais de Harry.

Porém, caso haja um prelúdio, o ator Alan Rickman não terá envolvido, devido ao seu falecimento, Rickman viveu Severus Snape na franquia. Além disso, há a idade de Fiennes, que pode ser um empecilho.

O retorno de Fiennes ao papel de Voldemort pode apenas acontecer em uma sequência, que ressuscite de alguma forma o grande vilão.

No entanto, Harry Potter pode repetir o erro de Star Wars: A Ascensão Skywalker, que viu o Imperador Palpatine retornando sem muita explicação.

Isso acabou levando os fãs da saga de Luke Skywalker e Darth Vader a odiarem a ideia, se sentindo insultados após o sacrifício que Vader fez em Star Wars: O Retorno de Jedi.

Os filmes de Harry Potter estão na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.