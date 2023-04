Voldemort vs Grindelwald: Quem era mais poderoso em Harry Potter?

Na franquia Harry Potter, os dois bruxos das trevas mais poderosos de todos os tempos entraram em contato apenas brevemente: Gellert Grindelwald e Lord Voldemort. Mas quem era mais poderoso?

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo quem era mais poderoso entre Voldemort e Grindelwald, segundo o CBR. Confira!

O grande erro de Voldemort

Embora fosse extremamente poderoso, Voldemort não consegue alcançar o mesmo nível de sucesso que Grindelwald. Ele também não consegue mostrar o mesmo domínio sobre as artes das trevas.

Grindelwald pode conjurar chama intensa, resistir à Legilimência de Voldemort, camuflar-se e lidar com criaturas mágicas obscuras. Ele também é particularmente habilidoso com magia de cura e pode lançar feitiços sem uma varinha ou palavras.

Mesmo Voldemort não consegue alcançar algumas dessas habilidades. Seu verdadeiro poder reside em sua capacidade de aterrorizar seus oponentes, e isso só pode ir até certo ponto.

Grindelwald, o principal vilão da série Animais Fantásticos, alcança um objetivo que Voldemort nunca alcança: ele convence dezenas de seguidores a se juntarem à sua cruzada para governar os trouxas, e ele inspira lealdade genuína.

Embora forte o suficiente para matar Lily e James Potter de uma só vez, Voldemort comanda seus seguidores através do medo.

Como visto em As Relíquias da Morte, muitos de seus seguidores são propensos a abandoná-lo. Voldemort também comete o erro de confiar em seus seguidores para obedecê-lo. Grindelwald garante que seus seguidores sejam leais à causa, literalmente fazendo-os andar através do fogo.

Além de sua melhor posição com seus seguidores, Grindelwald mantém o controle do Mundo Bruxo por quase duas décadas. Por outro lado, Voldemort só está no poder por cerca de um ano. Grindelwald também assume o controle sobre áreas em todo o mundo, enquanto Voldemort só mantém o Reino Unido em seu alcance.

Além disso, Grindelwald não apenas derrotou quase todas as pessoas que enfrentou, mas também assumiu o controle total da Varinha das varinhas. Das muitas fraquezas de Voldemort, não controlar totalmente esse artefato é significativo. A varinha mais poderosa dá ao usuário habilidades incomparáveis.

Quando não pertence verdadeiramente ao portador, essas habilidades não podem ser totalmente realizadas. Além disso, a grande derrota de Grindelwald contra Dumbledore provavelmente teve muito a ver com seus sentimentos um pelo outro.

Uma das maiores falhas de Voldemort foi sua arrogância e, no final, isso lhe custou tudo. Embora ambos os bruxos das trevas sejam certamente culpados disso, a arrogância de Voldemort é notória. Isso o leva a dividir sua alma várias vezes, tornando sua magia instável, e ele escolhe itens famosos para criar as Horcruxes,. Se eles fossem itens comuns, teria sido muito mais difícil para Harry encontrá-los todos e destruí-los.

Um último prego no caixão de Voldemort é o fato de que sua arrogância faz com que ele seja enganado por um garoto de 17 anos que se finge de morto. Ele acredita que é o melhor e mais brilhante bruxo vivo.

Ninguém poderia enganá-lo em sua mente e, claro, isso leva à sua ruína quando Harry o derrota e reduz o mago a nada além de cinzas (no filme, já que nos livros ele morre como um homem comum).

