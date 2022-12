Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia: Hit da Netflix conta história real

Novidade no catálogo brasileiro da Netflix, Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia já figura no Top 10 da plataforma. Intenso, emocionante e realmente assustador, o documentário causou uma forte impressão no público nacional ao contar uma incrível história real de destruição e sobrevivência.

O documentário Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia acompanha um dos maiores desastres naturais da história do país.

Sucesso de público e crítica, o filme foi indicado ao prêmio Bruce Sinofsky de Melhor Documentário. A direção é de Rory Kennedy.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia na Netflix; confira.

Conheça o documentário Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia na Netflix

O documentário Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia estreou na Netflix em 16 de dezembro de 2022.

Dias depois, o longa passou a figurar no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Atualmente, o documentário assume a posição Número 4 no ranking de filmes mais assistidos da plataforma, à frente de hits como Pinóquio e O Amante de Lady Chatterley.

A marca, definitivamente, é rara para um documentário – o que comprova a qualidade da direção de Rory Kennedy.

“Com imagens detalhadas, relatos de sobreviventes e das equipes de resgate, este documentário retrata a erupção vulcânica que aconteceu na Nova Zelândia em 2019”, afirma a sinopse oficial do longa.

O documentário da Netflix mostra, de minuto a minuto, uma viagem turística que terminou com uma forte erupção vulcânica em uma ilha da costa da Nova Zelândia. Na época da erupção do Vulcão Whakaari, mais de 22 pessoas morreram.

A erupção causou o lançamento de rochas, cinzas e fumaça em uma distância impressionante. O desastre também afetou mais de 50 pessoas que estavam na ilha em em suas proximidades.

“Durante um passeio turístico em uma remota ilha vulcânica, 47 guias e viajantes ficaram presos no epicentro de uma nuvem piroclástica escaldante de cinza e poeira tóxica. Este filme, que é em igual medida assustador e inspirador, reconta a história desta erupção por meio de depoimentos pessoais”, afirma também outra descrição da Netflix.

Nessa produção da Netflix, os espectadores podem conferir registros de pessoas que vivenciaram o desastre, relatos de sobreviventes, entrevistas com equipes de resgate e muito mais.

No documentário, o objetivo da cineasta Rory Kennedy é mostrar como a resiliência humana supera até os maiores desastres naturais.

O filme da Netflix também revela como os moradores da região formaram uma verdadeira onda de solidariedade para ajudar as pessoas que foram afetadas pelo desastre.

Além de ganhar o coração do público na Netflix, Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia também conquistou a crítica especializada, com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Você já pode assistir Vulcão Whakaari: Resgate na Nova Zelândia na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.