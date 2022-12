Warner Bros “implorou” para diretor de Coringa ser novo chefe da DC, diz site

James Gunn e Peter Safran assumiram como chefes da DC Studios, mas aparentemente eles não eram a primeira opção da Warner Bros. O estúdio, aparentemente, queria Todd Phillips, diretor de Coringa, na posição.

De acordo com o New York Post, Phillips, que fez sucesso com seu filme solo do Coringa, quase foi escolhido para chefiar o recentemente renomeado DC Studios.

Uma fonte não identificada declarou: “Todo mundo recusou o trabalho… Era quase Todd Phillips. Eles imploraram a ele”.

No final das contas, o trabalho foi dado ao diretor dos Guardiões da Galáxia, James Gunn, e ao executivo da Warner Bros, Peter Safran.

A reportagem sugeriu ainda que praticamente ninguém em Hollywood estava disposto a assumir o papel.

Joaquin Phenix como Coringa

DC passa por mudanças

Gunn e Safran foram anunciados como os novos chefes da DC Studios em outubro, após o lançamento de Adão Negro.

Desde então, várias mudanças importantes foram relatadas, todas sugerindo uma reinicialização completa do que antes era chamado de DCEU.

As estrelas da antiga franquia foram removidas das aparições planejadas, incluindo a atriz de Mulher-Maravilha, Gal Gadot, e o intérprete de Superman, Henry Cavill, que deveriam fazer uma participação especial no próximo filme da franquia, The Flash.

Houve uma reação significativa a algumas das mudanças, particularmente aquelas relacionadas a Cavill.

Antes da reorganização, o ator teve uma participação especial em Adão Negro e sugeriu que os fãs poderiam esperar mais aparições.

Dwayne Johnson e o produtor Hiram Garcia chegaram ao ponto de indicar toda uma saga centrada no conflito de Adão Negro e Superman no DCEU.

No momento, os únicos filmes futuros que não foram descartados são Besouro Azul, The Flash , Shazam! Fúria dos Deuses e Aquaman e o Reino Perdido.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.