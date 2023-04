Warner pediu para Zack Snyder deixar Batman vs Superman “mais engraçado”

Os fãs da Warner sabem muito bem que a produção de Batman vs. Superman foi marcada por grandes embates entre o diretor Zack Snyder e os executivos da Warner. Para assemelhar o tom do filme da DC ao estilo dos longas do MCU, os chefões do estúdio chegaram a pedir para Snyder deixar o projeto “mais engraçado” e “irreverente”.

Batman vs. Superman: A Origem da Justiça chegou aos cinemas em 2016. O longa faturou 873 milhões de dólares nas bilheterias, tornando-se o sétimo filme mais lucrativo do ano.

Por outro lado, o longa não foi bem recebido pela crítica especializada e por parte dos fãs da DC – justamente pela caracterização mais “sombria” dos protagonistas e por sua enorme duração.

Anos após o lançamento do filme, em um papo recente com um canal do YouTube, Zack Snyder revela a extensão das demandas da Warner nos bastidores de Batman vs. Superman; veja abaixo o que ele disse!

Warner exigiu Batman vs. Superman “mais bem-humorado” para Snyder

Recentemente, Zack Snyder bateu um papo com youtubers americanos na websérie Pizza Film School. Na entrevista, o ator revelou que, durante o desenvolvimento de Batman vs. Superman, os executivos da Warner fizeram de tudo para transformar o longa em “algo mais engraçado”.

“Nós tínhamos um roteiro bem mais estranho e sombrio… mas aí, quando mostramos a história de Batman vs. Superman, o estúdio disse que ‘não é engraçada o suficiente’. ‘As pessoas querem filmes mais divertidos! Elas querem cenas engraçadas’, disseram eles. E aí, tivemos que voltar e… atenuar o tom do filme, de maneira geral”, explicou o cineasta.

Como citamos anteriormente, Batman vs. Superman foi o sétimo filme mais lucrativo de 2016. Mesmo assim, os executivos da Warner consideraram que os rendimentos do longa “não foram suficientes” para cobrir o orçamento original, os gastos com marketing e, é claro, gerar dividendos para os acionistas.

Por isso, o filme foi visto como um “fracasso” pela equipe do estúdio – o que acabou resultando em ainda mais interferências durante a produção de Liga da Justiça.

Ainda na entrevista à Pizza Film School, Zack Snyder discutiu também as gravações de Liga da Justiça. O cineasta, é importante lembrar, deixou o projeto na fase de pós-produção após a morte da filha Autumn.

O diretor foi substituído por Joss Whedon (de Vingadores), e a “nova versão” de Liga da Justiça, além de desagradar os fãs da DC e a crítica especializada, fracassou nas bilheterias.

Após uma intensa campanha dos fãs de Batman vs. Superman, Zack Snyder foi convidado a lançar “a sua” versão de Liga da Justiça. O corte de Snyder foi lançado em 2021, com mais de 4 horas de duração.

Atualmente, Zack Snyder se prepara para a divulgação de Rebel Moon – seu novo filme que não tem qualquer relação com a DC. O longa de ficção científica deve chegar aos cinemas em dezembro de 2023.

Enquanto isso, você pode acompanhar todos os filmes do DCEU na plataforma HBO Max.

