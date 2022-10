Wendell & Wild: Filme da Netflix com diretor de Coraline ganha trailer

A Netflix divulgou o trailer de Wendell & Wild, nova animação stop-motion com o diretor de Coraline e o Mundo Secreto.

Com Henry Selick na direção e Jordan Peele escrevendo o roteiro, o novo longa-metragem animado da plataforma terá uma estética de Halloween.

Continua depois da publicidade

Na prévia, Kat está tentando matar seus demônios, após a Irmã Helley incitar para a personagem que ela teria de lutar contra eles (via Collider).

Após um sonho perturbador, Kat se encontra com dois mágicos aparentemente divertidos, que dizem ser do submundo. Porém, seus demônios acabam criando um exército imenso de zumbis.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Wendell & Wild

A animação é baseada em um livro ainda não publicado escrito por Henry Selick e Clay Mcleod Chapman, com roteiro sendo escrito pelo próprio Selick em parceria com Jordan Peele.

A sinopse oficial diz:

“Das mentes deliciosamente distorcidas de Henry Selick e do produtor Jordan Peele, vem ‘Wendell & Wild’, uma história animada sobre os irmãos demônios Wendell e Wild, que contam com a ajuda de Kat Elliot, uma adolescente carregada de culpa, para os invocar no mundo dos vivos. Mas o que Kat pede em troca leva a uma aventura brilhantemente bizarra e cômica como nenhuma outra, uma fantasia animada que desafia as leis da vida e da morte, e contada pela arte manual do stop-motion.”

O filme será lançado próximo ao Halloween no dia 28 de outubro pela Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.