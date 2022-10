Wendell & Wild: Netflix lança novo filme do diretor de Coraline e O Estranho Mundo de Jack

Wendell & Wild é a nova animação da Netflix e uma das estreias de maior destaque do mês. Trata-se de uma obra realizada em stop-motion, do diretor de Coraline e o Estranho Mundo de Jack, Henry Selick.

De fato, esse é o primeiro longa-metragem de Selick desde Coraline, que foi lançado há mais de 10 anos, em 2009.

Mas ele não é o único nome de peso por trás de Wendell & Wild. Jordan Peele, diretor de Corra!, Nós e Não! Não Olhe! não apenas trabalha como produtor no longa-metragem, como também estrela a produção, como dublador.

Outros dubladores que compõem o elenco são Lyric Ross, Keegan-Michael Key, Angela Bassett, James Hong, Sam Zelaya e Ving Rhames, dentre outros.

Mais sobre Wendell & Wild

A animação é baseada em um livro ainda não publicado escrito por Henry Selick e Clay Mcleod Chapman, com roteiro sendo escrito pelo próprio Selick em parceria com Jordan Peele.

A sinopse oficial diz:

“Das mentes deliciosamente distorcidas de Henry Selick e do produtor Jordan Peele, vem ‘Wendell & Wild’, uma história animada sobre os irmãos demônios Wendell e Wild, que contam com a ajuda de Kat Elliot, uma adolescente carregada de culpa, para os invocar no mundo dos vivos”.

“Mas o que Kat pede em troca leva a uma aventura brilhantemente bizarra e cômica como nenhuma outra, uma fantasia animada que desafia as leis da vida e da morte, e contada pela arte manual do stop-motion”, continua a sinopse.

Wendell & Wild chega no dia 28 de outubro à Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.