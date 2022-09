Wendell & Wild: Novo filme do diretor de Coraline ganha trailer na Netflix

Netflix lançou um novo trailer Wendell & Wild, a nova animação stop-motion do lendário cineasta Henry Selick, diretor de Coraline e O Estranho Mundo de Jack. O longa também conta com o aclamado Jordan Peele como roteirista, tornando esse um dos lançamentos mais aguardados do ano.

No trailer conhecemos Kat Elliot, uma adolescente que é forçada a encarar seus demônios, literalmente. Por mais que todos tenhamos sentimentos ruins dentro de nós, os de Kat são personificados e possuem até nome, Wendell e Wild, dublados pela dupla Keegan-Michael Key e Jordan Peele.

O trailer não revela muito sobre a trama em si e o que leva Kat a ter contato direto com seus demônios internos, mas podemos ver que o longa lidará com temas como trauma e medo.

Mas o protagonismo real do trailer vai para os detalhes de design e direção de arte que tornaram Henry Selick uma lenda do cinema de animação, o longa parece unir toda a experiência acumulada pelo diretor em seus outros filmes mas trazendo algo próprio e original.

No fim das contas o trailer cumpre seu papel de nos deixar ansiosos pra ver o que Peele e Selick prepararam para o público.

Eu olhei pra esse trailer e gritei: SIM!! 😈😱



Henry Selick, diretor de Coraline, e Jordan Peele são os produtores de Wendell & Wild, meu novo filme em stop-motion. Estreia dia 28 de outubro. pic.twitter.com/s7ttNFrWph — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 6, 2022

Mais sobre Wendell & Wild

A animação é baseada em um livro ainda não publicado escrito por Henry Selick e Clay Mcleod Chapman, com roteiro sendo escrito pelo próprio Selick em parceria com Jordan Peele.

A sinopse oficial diz:

“Das mentes deliciosamente distorcidas de Henry Selick e do produtor Jordan Peele, vem ‘Wendell & Wild’, uma história animada sobre os irmãos demônios Wendell e Wild, que contam com a ajuda de Kat Elliot, uma adolescente carregada de culpa, para os invocar no mundo dos vivos. Mas o que Kat pede em troca leva a uma aventura brilhantemente bizarra e cômica como nenhuma outra, uma fantasia animada que desafia as leis da vida e da morte, e contada pela arte manual do stop-motion.”

O filme será lançado próximo ao Halloween no dia 28 de outubro pela Netflix.

