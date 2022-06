Wesley Snipes estará no reboot de Blade no MCU? Ator responde

Em entrevista com o Comic Book, Wesley Snipes revelou que não recebeu convite para aparecer no reboot de Blade, do MCU.

O projeto será estrelado por Mahershala Ali, que assume o papel de Blade, personagem que Wesley Snipes interpretou por anos e conhece bem.

“Não, ainda não recebi nenhum convite. Ainda estou trabalhando nas minhas habilidades de atuação, então talvez quando eu melhorar como ator, eles me chamem para uma conversa.”

“Ou talvez eles decidam que eu não trabalho bem em equipe”, disse Wesley Snipes em um tom irônico na entrevista.

Mahershala Ali será o protagonista do reboot

Wesley Snipes ajudou a popularizar o personagem Blade entre o grande público. Ele recebeu elogios por sua interpretação, embora as produções tenham dividido opiniões entre a crítica e os fãs.

Com Mahershala Ali, o reboot trará uma nova abordagem sobre Blade. A direção será de Bassam Tariq, que ainda não é muito conhecido em Hollywood.

Por enquanto, a Marvel ainda não anunciou uma data de lançamento para o reboot de Blade.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.