Wicked: Veja Ariana Grande e Cynthia Erivo nas primeiras fotos do filme

O diretor Jon M. Chu divulgou as primeiras fotos oficiais de Cynthia Erivo como Elphaba e Ariana Grande como Glinda na adaptação ao cinema de Wicked.

“Não te contaram a história toda”, escreveu Chu no Instagram. “O que acontece quando você sai da estrada de tijolos amarelos? Primeiras fotos de #WickedOFilme… atualmente em produção em Oz”, disse o cineasta, se referindo ao prelúdio de O Mágico de Oz.

Nas imagens, com iluminação escura, Erivo usa o chapéu de bruxa e a vassoura de sua personagem, enquanto uma Grande, em versão loira, está vestindo um impressionante vestido rosa enquanto sobe uma escada.

Confira abaixo:

Mais sobre Wicked

Wicked conta tudo o que aconteceu antes de Dorothy descer a estrada de tijolos amarelos em O Mágico de Oz. A obra traz a história de como uma mulher de pele verde chamada Elphaba se torna a Bruxa Má do Oeste.

Cynthia Erivo e Ariana Grande estrelam o filme como Elphaba e Glinda – elas formam uma amizade improvável que é dilacerada por forças externas. Outros membros do elenco incluem: Jonathan Bailey como Fiyero, Jeff Goldblum como o Mágico de Oz, Michelle Yeoh como Madame Morrible e Ethan Slater como Boq.

Jon M. Chu dirige Wicked, que foi dividido em duas partes.

“Estamos mergulhados na produção de Wicked e todos os dias ficamos cada vez mais empolgados em compartilhar com vocês as travessuras que temos feito. Então… Decidimos levá-lo a todos vocês um pouco antes do planejado”, escreveu Chu no Twitter. “Um pequeno deleite de Ação de Graças!”.

A produção original de Wicked estreou em 2003, com Idina Menzel e Kristin Chenoweth nos papéis principais.

Stephen Schwartz, que escreveu a música e a letra do show da Broadway, está adaptando o roteiro com Winnie Holzman. Marc Platt, produtor do musical, também está produzindo o filme.

Wicked: Parte 1 chega aos cinemas dos EUA em 27 de novembro de 2024. A segunda parte está programada para ser lançada um ano depois, em 25 de dezembro de 2025.

