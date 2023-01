Will Smith e Martin Lawrence vão retornar para Bad Boys 4

A franquia Bad Boyy, estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, terá um quarto filme.

A Sony Pictures confirmou (via Variety) que a sequência, sem título definido, está no início da pré-produção.

Adil El Arbi e Bilall Fallah vão retornar para dirigir Bad Boys 4, que será escrito pelo roteirista Chris Bremner.

Não há detalhes sobre trama ou previsão de estreia.

Bad Boys para sempre foi um grande sucesso de bilheteria

O sucesso de Bad Boys 3

O terceiro filme da franquia, intitulado Bad Boys para Sempre, arrecadou 426,5 milhões de doláres mundialmente.

O sucesso do filme, depois de 17 anos do seu anterior foi o necessário para a confirmação do quarto filme.

Na aventura os policiais Mike Lowery e Marcus Burnett se juntam para derrubar o líder de um cartel de drogas em Miami. A recém-criada equipe de elite do departamento de polícia de Miami, ao lado de Mike e Marcus, enfrenta o implacável Armando Armas.

Bad Boys para Sempre está disponível na Prime Video.

