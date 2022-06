Will Smith está preparando sua volta por cima em Hollywood; veja como

Na edição mais recente do Oscar, Will Smith se envolveu na maior polêmica de sua carreira. Após Chris Rock fazer uma piada de mau gosto sobre Jada Pinkett-Smith, o astro estapeou o comediante. Pela reação inesperada, Will Smith foi banido da premiação. Meses depois, o astro prepara sua volta por cima em Hollywood.

Vale lembrar que, na mesma premiação, Will Smith levou para a casa a estatueta de Melhor Ator. O astro foi premiado por sua performance no drama biográfico King Richard: Criando Campeãs.

Continua depois da publicidade

Desde sua explosão emocional no Oscar, Will Smith tem passado por sessões de terapia e dado preferência a projetos por trás das câmeras. Mas essa é apenas uma parte da volta por cima do ator.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o retorno de Will Smith a Hollywood e o projeto que pode ajudar o ator a dar a volta por cima.

Will Smith volta à Hollywood com aguardada continuação

Em uma matéria recente publicada por um tabloide britânico, uma fonte ligada à Will Smith revelou os planos do ator para seu retorno à Hollywood.

Segundo a fonte anônima, Will Smith está investindo pesado na continuação de Eu Sou a Lenda, um thriller pós-apocalíptico que chegou aos cinemas em 2007.

Até hoje, o filme é um dos maiores sucessos da carreira do astro, junto com longas como Homens de Preto e o remake live-action de Aladdin.

De acordo com a matéria do tabloide britânico, Will Smith trabalha atualmente com o roteirista Akiva Goldsman (de Eu Sou a Lenda e Constantine) na sequência do thriller.

A matéria também afirma que, além de co-roteirizar e produzir Eu Sou a Lenda 2, Will Smith retorna como o protagonista Robert Neville.

Vale lembrar que Eu Sou a Lenda acompanha a história de um cientista que percorre uma Nova York devastada em busca de sobreviventes de uma terrível pandemia.

Além de Will Smith, o elenco de Eu Sou a Lenda 2 contará com Michael B. Jordan, o Killmonger de Pantera Negra.

A brasileira Alice Braga, famosa por performances em filmes como Esquadrão Suicida e Eduardo e Mônica, também está confirmada na continuação.

“O conceito está sendo desenvolvido pela Warner Bros, e não há nenhum indício que Will será afastado do projeto. Ele é produtor do filme e a produtora dele é responsável pelo desenvolvimento”, comentou a fonte anônima.

O contato do jornal britânico também diz que “Hollywood está pronto” para a volta de Will Smith.

“Hollywood ama histórias de volta por cima, como a do Robert Downey Jr., do Mel Gibson, da Drew Barrymore e da Winona Ryder”, afirmou a fonte.

Enquanto isso, Will Smith continua banido das premiações da Academia. A punição deve durar 10 anos.

Eu Sou a Lenda 2, com Will Smith, ainda não tem previsão de estreia.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.