X-Men estarão em Vingadores 5? Roteirista responde

As estreias de X-Men e Quarteto Fantástico no MCU são muito aguardadas pelos fãs da Marvel. Um crossover dos grupos com os Vingadores agora é mais do que possível.

No entanto, Jeff Loveness, roteirista de Vingadores 5 (Vingadores: Dinastia Kang), não pretende usar os mutantes no filme.

“Não, acho que tudo isso está muito longe [de acontecer]”, disse Loveness em entrevista ao podcast Phase Zero. “Quer dizer, eu sei que eles estão fazendo o Quarteto Fantástico, mas isso é algo próprio. Então, não, quero dizer… olha, eu sou o maior fã dos X-Men do mundo… Não, não, não. Acho que eles serão guardados mais um pouco”.

Ele continua: “Mas, você sabe, esses Vingadores estão com problemas. Eles têm muita coisa acontecendo com Kang. Eles têm mais do que o suficiente para lidar”, finalizou.

Em outra entrevista recente, o roteirista também descartou a presença do Quarteto Fantástico em Vingadores 5.

Mais sobre Vingadores 5 e 6

Depois de Vingadores: Ultimato ter encerrado a Saga do Infinito no Universo Cinematográfico Marvel, a Casa das Ideias anunciou Vingadores 5 e 6, que adaptarão sagas famosas dos quadrinhos.

Vingadores 5 será chamado de Vingadores: Dinastia Kang (Avengers: The Kang Dinasty no original).

Já o sexto filme da equipe dos heróis mais poderosos da Terra será chamado de Vingadores: Guerras Secretas (Avengers: Secret Wars)

As datas de estreia dos filmes também foram divulgadas: Vingadores 5 chega aos cinemas em 2 de maio de 2025, enquanto Vingadores 6 estreia em 7 de novembro de 2025, indicando que podem ser continuações um do outro.

Os filmes dos Vingadores podem ser assistidos agora no Disney+.

